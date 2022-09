Duana ta trece cambio riba e porcentahe di ‘cash discount’ cu tabata 3% y awor ta bira 5%

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Recientemente, Departamento di Aduana a tene un reunion cu Comerciantenan Uni Aruba (CUA) y Aruba Trade & Industry Association (ATIA) riba e tema di Douanewaarde.

E intencion di reunion aki tabata pa sinta hunto cu e gremionan pa duna un aclaracion riba e maneho di descuento riba factura di e productonan cu ta wordo importa.

Durante e reunion, Duana su expertonan riba e area di waarde a splica cu practica tin diferente descuento cu Duana ta acepta y tin algun cu Duana no ta acepta. Esaki ta trece cu si riba un factura tin un rebaho di prijs cu no tin ningun specificacion, p.e. ta para ‘discount’, Duana no tabata acepta e rebaho door cu no sa di cua tipo di descuento tabata referi na dje pa por a haci un evaluacion si ta tuma esaki of no.

Actualmente por mira mas tipo di descuento for di online shopping, p.e. E-bay, Amazon, Walmart, etc. cu ta conta pa tur persona cu ta haci online shopping cu a pone cu Duana a re-evalua e maneho di acepta un descuento sin specificacion. Awor, ora ta trata di descuentonan cu ta bin di online shopping, Duana lo acepta e descuento sin specificacion:

– Si e descuento ta conta igual pa tur persona y

– E factura ta e final di e compra y no un factura caminda cu a kita sales tax of cu a kita e descuento, of cambia prijs riba dje.

Loke si ta keda vigente ta cu Duana no ta acepta descuento riba (inland) freight. Den caso cu ricibi descuento riba (inland) freight mester pone e suma cu lo tin cu wordo paga riba e mesun trayecto.

Brokernan cu ricibi un factura di un importador cu no ta cuadra cu loke a ser splica no mester traha un aangifte manda na Duana exigiendo e factura cu ta conta pa tur persona.

Pa kita tur discusion, por manda e comprobante cu a ricibi di e online shopping store ora cu a caba di paga of Duana por exigi e prueba menciona ora cu tin duda.

E maneho anterior cu descuentonan mester ta specifica riba factura, ta keda vigente. Por ehempel, si riba un factura tin un descuento pa haci propaganda pa un producto, Duana no ta acepta esaki.

Pa finalisa, Duana ta trece cambio riba e porcentahe di cashdiscount cu tabata 3%, cu lo bira awor 5%.

E cambio di maneho riba descuento riba productonan di online shopping y e cambio di e cashdiscount pa 5% a drenta na vigor entrante diamars 13 september 2022.