Dualistisch sportbeleid voor optimale prestaties

19/03/2022 20:02

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.



INGEZONDEN –

Het nationale sportbeleid van Suriname zal tweesporig van aard moeten zijn: een gericht op het ontwikkelen van de aanwezige talenten in stad, districten en binnenland en de andere benadering zal een moeten zijn waarbij er gebruik wordt gemaakt van de sporter in diaspora. Sportautoriteiten en de nationale sportbonden van de meest beoefende takken van sport zullen de koppen bij elkaar moeten steken en een aanvaardbare modaliteit uitwerken hoe een zo optimaal mogelijk resultaat hieruit te halen.

De landelijke sportfaciliteiten zullen moeten worden

gerenoveerd. En waar deze sportaccommodaties er niet zijn, zullen

die moeten worden opgezet. De discussie over de aanwezigheid van

sporttalenten is nu overbodig. We zijn er nu meer dan van overtuigd

dat het in Suriname krioelt van sporttalent. De prestaties die op

internationale fora met inzet van gebrekkige voorzieningen worden

neergezet spreken boekdelen.

Naast de professionele voorzieningen naar internationale

standaarden die er nationaal moeten verrijzen, zal er gericht

moeten worden gewerkt aan dat stukje kadervorming om de kwaliteit

van de sportbegeleiders en -coordinatoren op te voeren. Vanuit het

directoraat Sportzaken zal een standaard moeten worden ontwikkeld

waaraan de sportbonden zich moeten houden.

Er zal een optimale bewaking moeten zijn van de rapportageplicht

van de nationale bonden naar de overheid toe en vandaar uit naar de

regionale en wereld overkoepelende sportfedederaties. Dit is een

noodzaak omdat er ook voor wordt gepleit dat de overheid en de

buitenlandse overkoepelingen van de verschillende takken van sport

overeenkomstig de gepresenteeerde behoeften middelen beschikbaar

stellen. Wanneer de overheid en donororganisaties financiele

middelen beschikbaar stellen, dan zal je als begunstigde

organisaties die ook moeten verantwoorden. Echter, in Suriname

hebben we niet een cultuur van verantwoordingsplicht. Dus er zal

een een cultuurombuiging moeten komen.

Het diaspora sportbeleid zal er een moeten zijn waar er

uiteindelijk een gezonde mix wordt teweeggebracht tussen de

landelijke talenten en de iets meer professionele diaspora

sporters. De overheid zal in samenwerking met het bedrijfsleven

deze spelers op een redelijke manier moeten accommoderen. De

basisvoorzieningen moeten in place worden gebracht.

Wanneer als uitvloeisel hiervan de sporters gemotiveerd zullen

raken, zullen de internationale sportprestaties van Suriname

significant toenemen. Een logische gevolgtrekking is dat ons land

internationaal meer bekendheid zal verwerven. Op termijn zullen we

economische voordelen hieruit halen want investeerders uit de hele

wereld zullen geinterresseerd raken in waar de exceptionele

talenten met wereldprestaties vandaan komen. Dus evenwichtig en

gericht investeren in sport zal op termijn ongetwijfeld leiden tot

economische voordelen.

Ettire Patra







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina