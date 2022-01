Drukte op swabposten houdt deze week nog aan

04/01/2022 15:04 – Arjen Stikvoort

PARAMARIBO – De enorme toeloop bij de swabposten kan het gevolg zijn van dat er flink is gefeest in december. Dat zegt Vern Nanhoe, arts van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). Maandag was de maximale verwerkcapaciteit al in de vroege middag bereikt en moesten enkele swabposten, waaronder die van BOG, eerder sluiten dan normaal. Dinsdag is het even druk. “Er zal geswabt worden zolang de voorraad strekt”, zegt Nanhoe.

Hij kan niet zeggen wat het maximum aan swabs is dat dinsdag uitgevoerd kan worden. Wel is er extra personeel ingezet. Nanhoe verwacht ook nu weer een enorme drukte, omdat veel mensen maandag niet aan de beurt zijn gekomen. Het reproductiegetal is sinds maandagavond 8,86, terwijl dat onder de 1 moet zijn. Dat betekent dat ??n met Covid-19 besmette persoon ruim acht anderen kan besmetten.

Nanhoe verwacht dat het aantal positief geteste personen de komende dagen zal toenemen. Het vaccineren en het boosteren gaat nu iets beter. “Wat ik heb gemerkt is dat als men negatief getest is, men gelijk oversteekt naar de prikunit voor een Covid-19 vaccinatie.”

Veel jongeren

Officieel is de nieuwe omicronvariant nog niet in Suriname vastgesteld. Maar volgens Nanhoe is het niet ondenkbaar dat er sprake is van deze nieuwe variant in Suriname. ” Er komen veel jongeren swabben. En zij hebben meestal een betere weerstand tegen Covid-19. We zouden wel graag willen weten om welke type corona het gaat.” De laatste coronagolf was toen de deltavariant overheerste.

Nanhoe verwacht deze week de meeste drukte bij het BOG-swabcentrum te hebben weggewerkt. Vaccineren is en blijft een deel van de primaire preventie, zegt de arts. “Maar natuurlijk moeten de we de mohana-regels te allen tijde blijven uitvoeren.”

