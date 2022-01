Drukke periode voor zaalvoetbalarbiter Terborg

27/01/2022 17:01 – Marinio Balsemhof

Zaalvoetbalarbiter Anthony Terborg (r) ontving op 15 januari zijn Fifa-badge en rode en gele kaart. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Het belooft een druk jaar te worden voor zaalvoetbalarbiter Anthony Terborg. In een schrijven aan de Surinaamse Voetbalbond heeft de Concacaf namelijk aangegeven dat in het korps van 34 man er slechts drie Engelssprekende scheidsrechters, onder wie Terborg, in haar zone zijn, wat betekent dat het trio op alle Concacaf-toernooien aanwezig zal zijn.

Bij Head of Referee Robert Obergh klinkt dat als muziek in de oren. Hij benadrukt dat de inzet, zelfdiscipline en drang naar succes van de Surinamer erg groot is. Terborg heeft het nieuws intussen vernomen. “Maar ik wil liever op basis van mijn prestaties worden aangewezen”, reageert Surinames enige Fifa-zaalvoetbalarbiter tegenover de Ware Tijd. Hij haast zich te zeggen dat hij “blij en trots” is, maar benadrukt dat zijn aanwijzingen niet vanzelfsprekend moeten zijn.

De 33-jarige scheidsrechter wil door zijn prestaties ervoor zorgen dat de Concacaf niet om hem heen kan. “Ik ben enorm blij en trots dat ik tot het internationale korps mag behoren. Ik heb er namelijk hard voor gewerkt. Om daar te komen vergt veel”, vertelt hij. “Je moet altijd proberen een plek tussen de professionals te hebben en ervoor zorgen dat ze je niet kunnen overslaan. Daarom train ik zeker vier tot vijf keer per week en duik ik geregeld in de spelregels.”

Terborg zegt dat er doorgaans niet veel internationale zaalvoetbaltoernooien zijn. Hij wil daarom de eerste en beste kans hem geboden meteen benutten. De arbiter probeert om die reden fit en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Minder is dat de competitie al geruime tijd stilligt. Dat de nationale zaalvoetbalselectie in training is, komt hem goed uit. “Ze zal een paar oefenwedstrijden spelen. Ik zal proberen om zo mijn wedstrijdritme op te doen.” Ook zijn de duels voor hem een gelegeheid om de spelregels toe te passen.

