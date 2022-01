Drugsverstrekker aangehouden door narcoticabrigade

03/01/2022 16:03

PARAMARIBO – De 49-jarige Edward C. is aangehouden door rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade. Hij wordt ervan verdacht vorig jaar drugs te hebben verstrekt aan twee vrouwen met als doel dat zij de drugs moesten posten. C. werd vorige week opgespoord en aangehouden voor een handelszaak aan het Molenpad.

De twee vrouwen, M.S. en S.B., werden in oktober en december aangehouden. Beiden verklaarden afzonderlijk aan de politie dat C. hen had benaderd voor het posten van drugs. Na de informatie te hebben uitgewerkt, kreeg de politie de verdachte in beeld.

Afhankelijk ontkende C. tijdens aanhouding maar naderhand bekende hij schuldig te zijn. Wel heeft hij verklaard te hebben gehandeld in opdracht van een man die hij niet kent. Hangende het onderzoek is hij in verzekering gesteld. Van de vrouwelijke verdachten zit alleen M.S. nog achter slot en grendel.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina