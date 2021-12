Drugsverdachte meldt zich aan bij de politie

19/12/2021 05:38 – Van onze redactie

PARAMARIBO – De 29-jarige Diorno P. is na meermalen telefonisch contact met de Narcoticabrigade de vorige week aangehouden na zich bij de politie te hebben gemeld. De verdachte heeft op dinsdag 29 juni een postpakket voor verzending naar het buitenland aangeboden bij een postbedrijf waarin drugs door de douanerecherche werd aangetroffen. In een ‘culturele doek’ was ??nenzeventig gram coca?ne verwerkt, staat op de politie website.

Na informatie te hebben uitgewerkt trof de politie hem niet aan op zijn woonadres te Kasabaholo. Telefonisch kreeg de Narcoticabrigade wel contact met Djorno die besloot zich bij de politie aan te melden. Bij zijn voorgeleiding verklaarde hij dat hij ongeveer twee maanden terug drugs moest posten voor een oom die in het district Nickerie woonachtig is maar intussen aan het covid-19-virus is overleden. Diorno is na overleg met het Openbaar Ministerie door de politie ingesloten.

