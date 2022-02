Drinkwater uit de kraan voor bewoners Kwakoegron

13/02/2022 10:05

Openstelling drinkwatersysteem te Kwakoegron door SWM-directeur Clifton Lienga, president Santokhi en (onzichtbaar tussen hen) de vicepresident.

Foto: CDS



KWAKOEGRON –

Met de ingebruikname van een waterzuiveringssysteem beschikken de bewoners van Kwakoegron over leidingwater. Als eregast zei president Santokhi zaterdag heel trots te zijn dat de bewoners nu over “veilig en gezond drinkwater” beschikken. “Als kleine jongen heb ik ook onder zulke omstandigheden moeten leven, daarom weet ik wat het betekent om zonder water of stroom te leven”, sprak Santokhi de aanwezigen toe.

Ook zei hij dat de regering eraan werkt om de economie te

herstellen, zodat het de bevolking ten goede komt. “Deze projecten

kosten veel geld. Met de besparing die de regering momenteel

pleegt, zullen er nog meer projecten volgen in heel Suriname”,

verzekerde Santokhi.

Clifton Lienga, directeur van de Surinaamse Watermaatschappij

(SWM), vertelde dat het om een hybride systeem gaat, waarbij

zeshonderd 600 huishoudens van water zullen worden voorzien.

“Naarmate het verbruik toeneemt, levert het systeem ook meer water

op”, aldus Lienga. Vooralsnog zijn vier tapkranen geplaatst in het

dorp. Op een later tijdstip zal SWM de bewoners registreren voor

het plaatsen van huisaansluitingen.

De installatie is voor werking gekoppeld aan de dorpsgenerator.

In combinatie met het zonnepanelensysteem zal dat ervoor zorgen dat

de bewoners van Kwakoegron rond de klok over water kunnen

beschikken. Zij zullen een minimale bijdrage moeten leveren voor

onderhoud van de installatie.

Ook ad-interim minister van Natuurlijke Hulpbronnen,

Kenneth Amoksi, DNA-voorzitter Marinus Bee, districtscommissaris

Ludwig Mendelzoon van Brokopondo en andere regeringsfunctionarissen

woonden de openstelling bij.







