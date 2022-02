Drie verdachten roof ingerekend, vierde voortvluchtig

27/02/2022 10:04

PARAMARIBO –

De vijftienjarige Djiflon R., Rushan E. (20) en Damien K. alias ‘Papto’ (19) zijn in verzekering gesteld. Een vierde persoon is voortvluchtig. Het kwartet wordt ervan verdacht op 28 december 2021 een leverancier met geweld te hebben beroofd in een supermarkt aan de Floralaan. De drie verdachten zijn pas een kleine twee maanden daarna ingerekend.

Als eerste werd Rushan E. op 19 februari door de politie van

Flora in de kraag gevat. Twee dagen later volgde de aanhouding van

Djiflon R., die vanwege zijn jeugdige leeftijd is ingesloten in het

jeugdcellenhuis Opa Doeli.

Damien K. werd op 17 februari in de boeien geslagen in een

andere zaak. Hij werd door de politie van Jarikaba gearresteerd

wegens diefstal, zware mishandeling en bedreiging. Vervolgens werd

duidelijk dat ‘Papto’ ook betrokken was in de berovingszaak van

Flora.

Het trio en hun voortvluchtige kompaan werden aan de hand van de

camerabeelden geidentificeerd. Te zien is hoe Rushan E. voor de

winkel staat, Djiflon doorloopt, terwijl Damien K. de winkel

binnenstapt om bier te kopen. De voortvluchtige verdachte griste

het geld uit de handen van de leverancier. Hij wordt eveneens

opgespoord door de politie van Jarikaba, aangezien hij een kompaan

is van ‘Papto’.







