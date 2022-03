Drie uit drie voor PVV

17/03/2022 13:01

-

Ricky Wirjosentono

PVV doet tot nu toe goede zaken in de eerste divisie.

Foto: FB PVV



PARAMARIBO –

“De spelers moeten geduldig blijven voetballen, want het is weer gebleken dat geduld loont.” Hesron Jeroe, trainer van de Politie Voetbalvrienden (PVV), is ingenomen met de derde opeenvolgende zege in de eerste divisie van de Surinaamse Voetbalbond (SVB).

Nadat het woensdagavond tegen de Sporteenheid Nationaal Leger

(SNL) bij de rust nog 0-0 was, kreeg het ‘politieteam’ er in de

tweede helft drie goals in. In het Franklin Essed Stadion deelde

PVV de lakens uit, maar ondanks de vele doelpogingen in de eerste

helft werd er niet in de roos geschoten. SNL had sporadisch heldere

momenten, maar een echt gevaar vormde de legerploeg niet.

Gelijk na rust maakte goaltjesdief Garvey Kwelling het eerste

doelpunt. Het duurde daarna nog eens twintig minuten voordat

Nazario Doesburg en Joshua Elshot de derde winst op rij bezegelden.

Hoewel tevreden, waakt Jeroe ervoor dat zijn spelers te vroeg

pieken.

De blik wordt nu gericht op 25 maart wanneer Inter Moengotapoe

de tegenstander is. Jeroe is oud-speler en voormalig coach van de

titelverdediger, die net als PVV ook de volle winst behaalde in de

eerste drie duels.

De PVV-coach merkt op dat spelen tegen kampioenskandidaten

makkelijker is dan tegen een minder team. “Je weet vooraf hoe ze

spelen en kan daarop gaan trainen. Dus het zal vrij makkelijk zijn

om de gevaarlijke spelers af te dekken”, meent Jeroe.

SNL-trainer Roy Sodinomo vindt het jammer dat zijn team voor de

derde keer op rij tegen een verlies aankijkt. Hij ziet wel

progressie, maar het is nog niet wat het wezen moet. “Ik denk dat

het aan een tal van factoren ligt dat wij niet tot scoren kunnen

komen”, zegt hij zonder in details te gaan. “Ik hoop dat wij de

eerstvolgende wedstrijd kunnen winnen.”

Stand: 1. Inter Moengotapoe 3-9; 2. PVV 3-9; 3.

Robinhood 3-7; 4. Voowaarts 3-7; 5. Leo Victor 3-6.







