Drie medailles voor Nesty’s Gators

18/02/2022 02:33

Terence Oosterwolde

Kieran Smith (m) won donderdag goud, zijn vierde medaille tijdens de SEC-zwemkampioenschappen 2022.

Foto: Florida Gators



PARAMARIBO –

De mannen- en vrouwenteams van de University of Florida blijven goed boeren in de Southeastern Conference-zwemkampioenschappen. De buit bedroeg donderdag drie medailles: een goud, een zilver en een brons. Coach Anthony Nesty zag zijn vrouwen stijgen naar de derde plek, terwijl de mannen eerste blijven.

De gouden medaille werd donderdag in de wacht gesleept door

Kieran Smith. Hij maakte zijn favoriete rol op de 400 yard

persoonlijke wisselslag waar door in de Allan Jones Intercollegiate

Aquatic Center in Knoxville, Tennessee als eerste aan te tikken in

3:39,33. Smith behaalde eerder al eremetaal op de 4×50 yard vrije

slag en 4×200 yard vrije slag (goud) en de 500 yard vrije slag

(zilver).

Eric Friese pakte het zilver op de 100 yard vlinderslag in 44,86

seconden. Luca Urlando van University of Georgia was het snelst in

44,41, een nieuw pool record. Friese maakte woensdag deel uit van

het estafetteteam dat goud won op de 4×50 yard vrije slag en

dinsdag werd hij SEC-kampioen met de 4×50 yard

wisselslagestafetteploeg.

Trey Freeman wist op de 200 yard vrije slag het brons veilig te

stellen in 1:32,20. Matthew Sates van de University of Georgia en

Brooks Curry van de Louisiana State University tikten als eerste en

tweede aan in respectievelijk 1:31,16 en 1:31,39. Freeman had

dinsdag goud gepakt op de 4×200 yard vrije slag.

Het mannenteam, nummer vijf gerangschikt in de Verenigde Staten,

heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement vergroot en de

positie verstevigd. Gators leidt met 744 punten. Georgia is op

afstand tweede met 496, gevolgd door Tennessee met 483,5. De

vrouwen zijn opgeklommen tot de derde positie en hebben nu 520

punten. Tennessee is lijstaanvoerder met 758,5 en Georgia tweede

met 537 punten.







