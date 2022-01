Drie jaar celstraf voor Hausil

31/01/2022 12:19 – Wilfred Leeuwin

Faranaaz Hausil is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Faranaaz Hausil, voormalig hoofd van de juridische afdeling van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), zal nog iets langer dan een jaar moeten doorbrengen in de gevangenis. Kantonrechter Maytrie Kuldip Singh heeft haar maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en een geldboete van SRD 100.000 opgelegd. De tijd die zij in voorarrest heeft doorgebracht wordt afgetrokken. De opgelegde boete is subsidiair voor nog eens tien maanden gevangenisstraf. De rechter ging voorbij aan de eis van vier jaar van het Openbaar Ministerie.

Hausil, die directeur Legal, Compliance & International Affairs was van de CBvS, zit sinds augustus 2020 in de gevangenis voor deelname aan een criminele organisatie met medeverdachten Robert-Gray van Trikt (voormalig governor van de CBvS), Gillmore Hoefdraad (ex-minister van Financi?n) en Ginmardo Kromosoeto (voormalig directeur van de Surinaamse Postspaarbank). In deze case staat ook terecht de zakenpartner van Van Trikt, Ashween Agnoe. Van Trikt, Kromosoeto en Angnoe horen later maandag hun vonnis aan.

De rechter is tot de afwijking van de strafeis gekomen omdat zij rekening heeft gehouden met het feit dat Hausil voor het eerst in aanmerking is gekomen met de justitie. Ook verkeerde ze in een organisatie en werksfeer die zeer corruptiegevoelig is geweest met meerderen die haar onder druk hebben gezet en waarbij de communicatie slecht was. Echter, Kuldip Singh heeft Hausil ervan verweten dat zij als juridisch hoofd van de bank en als lid van de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) veel beter had moeten weten, maar heeft gekozen voor de weg van de minste weerstand. Haar handelen heeft de Centrale Bank ernstige schade toegebracht, oordeelde de rechter.

