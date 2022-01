Drie auteurs brengen debuutboek uit

20/01/2022 20:08 – Tascha Aveloo

De Betoverende Ontworteling. De debuutthriller van Ci?ta Filemon.

PARAMARIBO – Ci?ta Filemon, Jerrol Renfurm en Henry Tapoto zijn drie nieuwe auteurs die deze maand debuteren op Hippublishing.nl. Drie bijzondere verhalen van Surinaamse schrijvers staan in januari centraal op de site. De verhalen spelen zich af in Siriname van Para tot Coronie.

De thriller van Filemon ‘De Betoverende Ontworteling’, komt op 25 januari online en gaat over spannende onthullingen uit het verleden. Henry Tapoto zijn verhaal ‘Het is altijd pas het begin’, is een blik op het verloop van liefdesrelaties en waarom die fout kunnen gaan. “Ik hoop dat mensen na het lezen van mijn verhaal verder zullen praten over hun eigen relaties. Het is belangrijk om deze eerlijke openlijke gesprekken te hebben en men moet ook werken aan het verwerken van de eigen trauma’s”, zegt de schrijver.

Het derde e-boek is van Jerrol Renfurm en is getiteld ‘Marcus Rudolf Pyent’. Het boek gaat over Jerrol die woont op Para en die meent alle oplossingen voor de groei van Surinamete hebben. “Echter is hij een man van veel gepraat, weinig actie. En ik denk dat dat toch wel typerend is voor de Surinaamse maatschappij. Echt zo een beetje ‘de beste stuurlui staan aan wal’ situatie”, licht Renfurm zijn boek toe.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina