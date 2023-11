Drama di mucha a drenta Parlamento’

The content originally appeared on: Diario

Posicion DIARIO riba Dia di Mucha a bira comprendibel ayera

*DIARIO a vigila e pasonan concreto di Gobierno den e realidad

*Hopi hoben no por confronta bida mas segun cifranan mundial

ORANJESTAD(AAN)—Ayera na Aruba den sala di Parlamento un reunion sumamente importante a tuma lugar y a atende un asunto cu na tanto momento DIARIO a presenta y tabata vigila.

No ta awor cu un mama den un angustia cu solamente un mama por conoce, a bati alarma grandi cu dolor na su alma.

Na Aruba, mescos cu tur parti di mundo, mucha y hobennan cu no por confronta bida mas, ta pone un fin na nan bida.]

Kico ta pasa cu nos muchanan, ta uno di e problemanan serio cu na varios occasion DIARIO a aborda pa pidi tur atencion cu por tin pa e realidad di nos muchanan y nos hobennen den un mundo moderno, cu a cambia hopi aspecto tan importante pa hende.’

Entre otro nos ta topa cu mucha cu ta bira victima di abusadornan cu ta haci bofon di su pobresa of di su personalidad cu no kier participa den loke e no ta considera di su agrado.

Problemanan enorme di muchanan y hobennan cu ta sinti rechazo den un mundo, caminda paz mental y di alma a bira un problema mas serio pa atende cu cualkier problema fisico.

Den e sala di reunion di Parlamento ayera Gobierno di Aruba a tuma e pasonan cu el a tuma y cu DIARIO tambe a duna publicacion den transcurso di e añanan den cual mas y mas investigacionnan y cifranan disponibel, mundialmente ta papia di un problema internacional serio.

Manera ayera a bini dilanti den sala di reunion di Parlamento, Gobierno di Aruba a mustra medidanan cu ta wordo tuma riba tur tereno pasobra e problema cu ta hiba hobennan na pone fin nan bida, no ta algo cu por soluciona sin asistencia di profesionalnan den cual sigur mester papia di e tremendo labor di tanto profesional Arubano.

Bida no ta facil pa adultonan pero tampoco pa hobennan y muchanan. Den esaki no mester bay busca e problema den un solo direccion pero manera expertonan ta na haltura di tur direccion, pasobra e ta un problema cu ta nace for di un realidad cu diferente base directo.

E situacion di muchanan y hobennan den tanto situacion ta asina serio, cu na 2023 riba Dia di Mucha e luna aki, DIARIO a presenta e berdad di tanto mucha cu no conoce alegria pero ta sufri den silencio pa diferente motibo.

DIARIO ta aplaudi e hecho cu e realidad aki ta haya atencion pero tambe e forma cu concretamente Gobierno di Aruba a atende situacionnan y fuentenan cu ta conduci na e dolor cu por bira asina pisa pa un ser humano, cu e ta pone fin na su bida.

Cifranan internacional ta papia pa nan mes na tur pais na mundo, cu mester ahusta su mes sigur si tene cuenta cu e realidadnan nobo di mucha y hoben!