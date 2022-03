Dr. Peterson ta buscando un solucion pa su situacion individual sin tuma na cuenta e reto financiero pa AZV y pa e pagado di prima

The content originally appeared on: Diario

OE AZV: “Zapate mester keda na su zapato”

ORANJESTAD (AAN): Organo Ehecutivo AZV a tuma nota di e reaccion di dr. Peterson relaciona cu e hecho cu dr Peterson a termina contracto cu AZV. Asina mes cu AZV tin comprension pa e forma inusual cu dr. Peterson, como un profesional medico, ta reacciona, tambe AZV tin comprension pa e situacion dificil cual Aruba ta aden.

Locual ta resalta for di e reaccion di dr. Peterson ta e falta di comprension y empatia pa e pagado di prima AZV y especialmente pa e situacion cu Aruba ta pasando aden. E ta un reto grandi pa OE AZV realisa un recorte di 60 miyon florin den su gastonan.

Dr. Peterson den su reaccion ta brinda nos di AZV e oportunidad si pa hunto cu comunidad reflexiona riba e retonan cu nos tin como pueblo pa garantisa cuido awe y mañan. Den e reflexion aki nos mester corda cu e unico interes cu nos mester sirbi ta e interes colectivo, e interes di e aseguradonan di AZV.

Reto pa OE AZV

Den cuadro di e Landspakket, Minister di Salud a laga realisa un evaluacion di e cuido medico na Aruba cu e meta pa por traha na mehora y garantisa sostenibilidad di cuido na Aruba. Recientemente profesor Hubben y consorcio a entrega e rapport aki na Minister y na OE AZV. Den dicho rapport tin un frase cu ta hala hopi atencion: “Daardoor is op Aruba een gezondheidszorgsysteem ontstaan met onvoldoende regie, waarin ieder zijn eigen weg zoekt en de partij die regie zou kunnen voeren (de AZV als het erop aan komt)- eerder een beleidsuitvoerende rol heeft”.

Den Papiamento: “Como resultado, a surgi un sistema di cuido medico na Aruba unda e control ta insuficiente, unda cada partido ta busca su propio interes y e partido cu lo por duna direccion (esta OE AZV, ora ta referi e parti ey) mas bien tin un papel di implementacion di maneho”.





Conclusion di rapport

E conclusion di e rapport aki ta encera cu desaroyonan den nos cuido medico historicamente a wordo y ta wordo determina pa interesnan particular y no colectivo. Interesnan individual ta of a prevalece riba interesnan di e aseguradonan di AZV. E reaccion di dr. Peterson ta ilustra hopi cla kico profesor Hubben y consorcio ta trata di splica nos den su evaluacion. Dr. Peterson ta buscando un solucion pa su situacion individual sin tuma na cuenta e reto financiero pa AZV y pa e pagado di prima AZV.

Posicion OE AZV

Dr. Peterson ta pretende di por uza medionan di AZV (banda di su presupuesto un otro 1 miyon florin mas) sin puntra si e medionan ey tey. Dr. Peterson ta conoci cu pa 2022, OE AZV tin presupuesta un gasto minimo di 3 miyon florin cu ainda no tin bista di unda ta haya e placa pa cubri esaki. For di e reaccion di dr. Peterson, OE AZV ta conclui cu dr. Peterson no ta preocupa for di unda OE AZV (of e aseguradonan) ta saca placa, con tal cu su situacion personal haya solucion. Sin embargo, dr. Peterson ta lubida algo importante. OE AZV ta sirbi su aseguradonan y nos meta ta pa haya solucionnan cu ta sirbi tur partido. Esaki teniendo na cuenta, cu e Fondo AZV e proximo añanan lo keda limita. Mescos cu na cas, nos di AZV tambe mester bira e florin binti biaha prome cu compromete nos mes.

Futuro

OE AZV ta wak cu den futuro cercano mester inverti den e prome liña di cuido. Pa fortifica ta necesario inverti y inverti mas ainda den nos dokternan di cas. Esaki ta otro reto grandi bou di e presion cu ya caba nos tin. Pa tal motibo ta iresponsabel pa AZV dicidi di compromete gastonan di futuro den cuido di dos linea (medico specialista) na e momentonan aki.

Resumen

Resumiendo, nos Pais ta para dilanti retonan grandi pa nos salud. Nos politiconan den añanan 80 y 90 a scoge pa un sistema socialisa di salud. E sistema basa riba solidaridad aki a percura cu awe tin nos tur acceso na cuido medico igual y di igual calidad. Pero ainda nos tin un caminda largo pa bay pa loke ta eficiencia y eficacia. Y mescos cu na cas, nos mester traha cu regla.

AZV tin comprension pa dr. Peterson y su interesnan personal,m pero den un sistema colectiva unda tur hende hunto ta paga pa esaki, nos ta spera cu dr. Peterson por compronde e posicion di OE AZV tambe. OE AZV tey pa sirbi interesnan colectivo, ta busca solucionnan colectivo pa asina alcansa metanan colectivo…mas ainda den temponan dificil y di recuperacion.