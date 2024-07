DOW ta bezig studiando con por crea mas stacionamento den e area di Palm Beach

The content originally appeared on: Diario

Director di DOW, Ing. Marlon Croes:

ORANJESTAD (AAN) – Ing. Marlon Croes, Director di DOW, a informa den entrevista cu DIARIO, cu DOW ta bezig studiando kico por haci cu parkinglot den e area di Palm Beach, pa duna conseho riba dje, ya cu tin un demanda grandi pa esaki den e area aki, y mester wak cual ta e puntonan cu ta ocasiona esaki.

Ing. Marlon Croes a splica cu un di nan sigur ta, cu e pakete di normanan cu ta wordo aplica aworaki, y DOW ta convenci cu ta mucho abao compara cu loke e mester ta.

Esaki ta un decision cu a wordo tuma como 20 aña atras caba, den cierto direccion, y esey ta e consecuencia cu tin cu biba cu ne, awe, y esaki ta e prome punto cu DOW tin cu califica.

Na di dos, tin hotelnan cu ta opera y bisa su trahadornan cu no por para den nan stacionamento, pero mester para pafo. Esey ta trece cu ne, cu nan ta pone presion pa loke tin pafo caba.

Esey kiermen cu nan no ta contribui na maneha e scarcedad di parking cu tin den e area. Y kico ta pasa ta cu e empleadonan ta busca parkinglot y otro facilidadnan na otro establecimentonan pariba di e caminda, unda nan auto ta keda para entre 8 pa 16 ora, strobando e clientenan di e lugar, cu tin cu paga vigilancia, pa move e empleadonan di hotel pa otro caminda pa e clientenan por haya un lugar.

Esaki tambe ta un desaroyo cu DOW ta mira y cu no ta yuda pa maneha e scarcedad di parkeo cu tin den e area. “E no ta algo cu DOW y gobierno so tin cu bin cu ne. Nos ta bezig ta wak escenarionan cu tin nos dilanti, por ehemplo un tereno bashi patras di McDonald’s cu nos tin cu laga check si ta erfpacht of no. Si ta tereno di land Aruba nos lo aconseha pa pone un parking eynan, pone luz y crea un extra parkeo den e area ey” Marlon Croes a subraya.

El a agrega cu mester stimula establecimentonan cu tin na banda di caminda pa crea garashinan, y parkeerplaats pa crea mas espacio pa staciona auto. Gobierno mester pone incentivo tambe y busca solucion pa yega conhuntamente na dje, y hotelnan tambe tin cu cambia nan conducta pa acepta y tolera cu nan empleadonan haci uso di nan stacionamento tambe.