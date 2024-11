DOW cla pa introduci na Aruba e sistema Iris “Integrated Road Infrastructure System” na henter e careteranan

Señor Lue a splica cu e camaranan ta na Aruba caba, y for di awo DOW por cuminza patruya rond, p’asina inventariza e camindanan. E inventarizacion lo dura un of dos siman na full Aruba. “Nos tin cinco unidad cu lo por bay core full nos careteranan. Nos sa cu, ongeveer, nos tin 1.108 kilometer incluyendo caminda di santo. Esaki ta duna nos un miho bista, p’asin’ey inventariza y inspecciona e camindanan manera cu mester ta”, señor Dayl Lue, Hefe di Operacion di DOW a indica.

This content originally appeared on Diario Online