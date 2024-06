DOW a dicidi kita handrailnan cu a los na Hooiberg

The content originally appeared on: Diario

Nan ta convenci cu ta ‘vandalismo’

ORANJESTAD (AAN): E siman aki, Departamento di DOW a wordo informa cu e Handrails na e trapi di Hooiberg a bolbe los.

Expertonan di DOW a acudi na e sero, y nan a constata cu ta vandalismo a worde haci. Na final a dicidi di kita tur e handrails pa asina evita algo pasa.

Tin algun persona cu no ta kere e storia di ‘vandalismo’, y ta splica cu ta for di hopi tempo caba por a sinti cu nan ta “los”, y mas siman a sigui pasa, ta mas “los” nan a bira. Otronan ta indica cu e railnan aki nan scruf no a pega bon den e beton, y pesey nan mes a sigui sali.

Sinembargo DOW ta insisti cu ta vandalismo a ocasiona e punto cu nan tur a basha y los.

Pesey pa awor no tin rail, y pesey ta adverti esnan cu ta bishita Hooiberg pa tene cuenta cu no tin handrail y tene cuenta cu esey ora di subi of baha e sero.

DOW a bisa cu nan ta contento cu Departamento di Bouwkundige Werken pa actua rapido di kita e handrails aki.