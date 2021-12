Double-double voor Kensmil tegen Kansas

20/12/2021 03:56 – Terence Oosterwolde

Gavin Kensmil (14) loopt naar zijn teamgenoten toe tijdens een onderbreking in de partij tegen Kansas. Foto: Kansas Basketball

PARAMARIBO – Met zestien punten en game-highs twaalf rebounds en zeven assists in de wedstrijd tegen Kansas University heeft Gavin Kensmil bewezen dat hij probleemloos met de grote boys kan meedraaien. “Kensmil once again put up great numbers against a tough opponent”, prees zijn school hem op de website. Echter, het sterke optreden van de Surinaamse basketballer was niet voldoende om de nummer zeven van geheel Verenigde Staten te verslaan. De thuisploeg zegevierde met 80-72.

Voor 16.300 toeschouwers in Allan Fieldhouse in Lawrence, Kansas had Kensmil bij de rust acht punten, zeven rebounds en vier assists. De Stephen F. Austin State University sloot de eerste helft af met een achterstand van zeven punten: 31-38. Met nog eens acht punten, vijf rebounds en drie assists kwam Kensmil op zijn totaal. Hij scoorde acht van de dertien veldbaskets en had verder ??n steal en maakte drie fouten. Enige minpunt in zijn spel waren de game-high zeven turnovers.

Voor SFA was het de tweede nederlaag op rij. De ploeg had dinsdag voor eigen publiek ook verloren van University of Louisiana Monroe: 69-82. De Surinamer kwam in die ontmoeting tot negentien punten, zes rebounds, ??n steal, vier fouten en twee turnovers. SFA (8-4) speelt dinsdag in het eigen William R. Johnson Coliseum tegen Jackson State University (2-9). Vanaf 30 december begint het team aan wedstrijden tegen tegenstanders uit de eigen Western Athletic Conference.

Uit deze dunk bracht Dancell Leter de score in evenwicht: 23-23.

Dixie State University zegevierde met 78-69 over North Dakota. Dancell Leter had acht punten, drie rebounds, ??n assist en ??n steal in zeventien minuten. Hij had verder vier fouten en ??n turnover. Voor zijn coach Jon Judkins was het de driehonderdste zege bij Dixie State. In de wedstrijd daarvoor – 114-49 zege op SAGU American Indian College – was de Surinamer ge?indigd met drie punten, zeven rebounds, ??n assist, ??n fout en twee turnovers in zeventien minuten. Dixie State (7-5) gaat woensdag op bezoek bij Southern Utah University (7-4).

