Douane ta un di e departamentonan cu mas placa ta produci pa gobierno

Edward Maduro, lider di SADA:

*Aña pasa a genera mas di 300 miyon florin, pero e no ta refleha den nan ambiente di trabao!

ORANJESTAD (AAN) — Douane ta un di e departamentonan publico cu mas placa ta genera pa Gobierno. Aña pasa nan a genera un entrada di mas di 350 miyon florin y awo cu BBO na frontera el a subi mas, Edward Maduro, presidente di Sindicato SADA a duna di conoce

No obstante, e ta lamenta cu esaki no ta refleha den ambiente di trabao. Segun Maduro, Douane ta ocupando un edificio cu ta suppose tabata pa un periodo di dos aña solamente, pero ainda Douane tey den y cada rato ta scucha promesanan tocante un edificio nobo, pero tin hopi mas cos cu mester drecha internamente, falta material pero e inversion cu nan ta haya ta hopi poco pa nan lora cu ne.

Nan tin scarcedad di personal ya pa un tempo largo. “E ta jammer pasobra tin hopi placa ta wordo genera pa e dienst aki di Douane, pero e no ta refleha su mes den e maneho, con bo ta atende cu bo personal, edificio, material, etc., y e ta algo cu e Douaneronan ta sinti’e y ta haya cu nan no ta wordo valora. Y e dia aki di Douane, nos como Duanero sa ki valor Douane tin, pero ora bo ta wak rond di bo cas, e material cu bo tin, anto bo ta mira cu esnan cu tin cu valora bo no ta haci’e”, Edward Maduro a señala.