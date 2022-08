Dos Venezolano ilegal a fia boto y bay busca 4 hende grandi y 3 mucha for Venezuela trece Aruba

The content originally appeared on: Diario

Nan a wordo condena na 1 aña y mey y 2 aña di prison

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta tanto Hues como Fiscal a cuestiona e hecho cu e hombernan Venezolano J.V.G. y L.N. dia 17 Februari 2022 a trece Aruba, 3 mucha y 4 hende grandi for di Venezuela den un boto. Guarda Costa a intercepta e boto aki banda di waf na Playa. Hues a confirma exigencia di Fiscal y a condena e homber J.V.G. na 1 aña y 6 luna di prison mientras cu L.N., kende ta un residivista di traficacion di hende, a wordo condena na 2 aña di prison.

TRAFICACION DI HENDE

Fiscal a acusa e hombernan J.V.G. y L.N. cu riba 17 Februari 2022 nan a trafica hende for di Venezuela y tambe cu nan tabata den posecion di un revolver cu 46 bala. Hues a bisa cu el a keda asombra di lesa cu a trece tres mucha for di Venezuela den e boto. Ta asina cu Guarda Costa durante patruya a mira e boto La Reina ta navega den vecindario di Playa cu 7 hende drumi den boto. Nan a sospecha cu aki ta trata di algo ilegal. A duna e capitan di e boto orden pa para y e capitan a bisa cu nan tabata pisca.

A ordena e capitan pa habri e icejug y a constata cu no tabatin pisca. Abordo di e boto tabatin 3 mucha, 3 muher y 1 homber. A detene tur 7 y tambe J.V.G. y L.N. E hendenan a wordo hiba Warda Nos Costa mientras cu J.V.G. y L.N. a keda na Guarda Costa y despues entrega na Polis. Guarda Costa a constata cu e boto no tabata den estado optimal pa carga asina hopi hende y cu e boto por yena cu awa. Durante investigacion riba e boto, a haya den un caha un paki getape. Den e paki aki tabatin un revolver y un caha cu 46 bala.

NO SUFICIENTE SALBA BIDA

Hues a sigui bisa cu segun e raport di Guarda Costa, a constata cu no tabatin suficiente salbabida riba e boto, no tabatin radio y tampoco JPS. Guarda Costa ta conclui cu e boto no tabata sigur pa navega cu asina hopi hende. Nan tambe a mustra cu e muchanan no tabatin salbabida bisti. A ripara cu tur esnan abordo tabatin hopi sed y hamber. Manera a para e boto, nan tabata pidi pa awa y cuminda.

DOÑO DI BOTO NO TABATA SA DI NADA

Guarda Costa a bay papia cu doño di e boto, G., kende a bisa cu e no sa di nada. El a declara na Guarda Costa cu el a fia L.N., e boto pa bay pisca dia 15 Februari 2022 cu e comprendemento cu e mesun dia ta trece e boto bek. G. a bisa cu el a fia L.N. e boto pasobra ta L.N. a yud’e drecha e boto cu e ta navega. G. a desmenti cu el a bisa nan pa busca hendenan na Venezuela y cu lo paga nan mil dollar. Tambe el a bisa cu e no sa nada di arma di candela y balanan. El a bisa cu e kier su boto bek. Guarda Costa a constata cu tabatin 5 salbabida riba e boto. Segun un di esnan abordo, e muchanan tabatin salbabida bisti. Nan a sali for di Punto Fijo, Venezuela cu un otro boto y na dado momento a aborda La Reina.

DUO VENEZOLANO A ADMITI

Ta asina cu L.N. y J.V.G. a admiti di a trece e hendenan pero ta desmenti di sa di e arma di candela. L.N. a bisa cu e tabata navega e boto y J.V.G. tabata banda di dje y tabata check e hendenan. Ambos a bisa cu a controla e boto promer cu a sali y no tabatin arma abordo. J.V.G. tabata 3 luna ilegal na Aruba y a bay pa busca su pareha. L.N. desde October 2021 ta ilegal na Aruba y e tambe a trece su amiga. Ta asina cu L.N. den pasado a wordo condena caba pa traficacion di hende.

FISCAL

Fiscal a bisa cu e ta haya cu J.V.G. y L.N. a trafica hende for di Venezuela pa Aruba. Nan a admiti di a haci esey. Nan tabatin contacto cu e hendenan pa bin Aruba. Fiscal ta haya cu e boto no tabata cualifica pa transporta asina hopi hende. No tabatin suficiente salbabida abordo y tampoco JPS. Fiscal a sigui bisa cu pa loke ta e arma, ningun abordo tabata sa di e arma. No por prueba cu J.V.G. y L.N. tabata sa di e arma.

Pesey Fiscal a pidi Hues pa declara nan liber di posecion di arma. Fiscal a cuestiona cu den e caso aki tabatin 3 mucha abordo. El a mustra cu tabatin caso caminda hendenan a muri durante viahe di Venezuela pa Aruba. E ta haya cu e duo a pone bida di e 7 hendenan den peliger.

Fiscal a tuma nan na malo cu a transporta 3 mucha. El a bisa cu e traficacion di hende ta mina maneho di Gobierno di Aruba. Ta trece hendenan kendenan lo bay traha ilegal. El a menciona tambe cu L.N. den pasado caba a wordo condena pa traficacion di hende y ta bolbe hacie.

Fiscal a exigi pa J.V.G. 18 luna y pa L.N. 24 luna di prison. Ta asina cu a duna e doño e boto.

ABOGADO

Abogado mr. Mohamed a bisa Hues cu e ta comparti punto di bista di Fiscal cu no por pone e duo responsabel pa e arma. El a bisa cu tur dos acusado a admiti di a haci e viahe pa trece hende. Abogado a bisa cu e ta referi na decision di Hues pa cu e castigo.

SENTENCIA

Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues ta haya legalmente proba traficacion di hende bou circunstancia peligroso. Tambe Hues ta haya cu e duo Venezolano no ta responsabel pa e arma y balanan. El a declara nan liber pa posecion di arma di candela y balanan. Pa cu e castigo el a tene cuenta cu sentencia di Hof. Hues a confirma exigencia di Fiscal. El a condena J.V.G. na 18 luna di prison y L.N. na 24 luna di prison.