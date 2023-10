Dos dama tabata falsifica documentonan, estafa banco y otro companianan

The content originally appeared on: Diario

​

Hopi banco y otro lugarnan a bira victima

ORANJESTAD (AAN): Recien Corte di Husticia a trata un interesante caso caminda dos dama tabata falsifica documentonan pa asina haya placa di banco. Un di e damanan R.P., tabata cobra pa falsifica y tabata bisa esnan cu e tabata yuda, na cual banco nan mester bay pa asina e proceso cana mas liher.

Un otro acusado ta e dama A.B., kende tabata falsifica documento di banco na Merca pa laga mustra cu e tin placa eynan pa asina purba convence banco cu e tin placa y pa no bende su cas. Den e caso aki tin un serie di persona, kendenan a haya placa di banco di prestamo, cu tambe mester a presenta. Ta solamente e homber F.L. a presenta. E dama J.R. di Colombia y e homber W.M. no a presenta.

ACUSACIONNAN

E acusacionnan cu Fiscal a presenta den Corte ta cu ta acusa e damanan R.P., A.B., J.R., e hombernan W.M., F.L. di falsificacion di documento, estafa y falsificacion di documentonan oficial entre 13 y 26 September 2022 y 5 Juli 2022 y 16 September 2022.

R.P. ta wordo acusa tambe di hunto cu otronan, kiebro y ladronicia via internet di 9 mil florin di un establecimento riba 18 Juni 2020. Tambe R.P. ta wordo acusa di hunto cu otronan di kiebro y ladronicia via internet di 53 mil florin di un negoshi entre 10 y 14 Augustus 2020. R.P. tambe ta wordo acusa di hunto cu otronan a falsifica un cantidad di “werkgeversverklaring” of recibo di salario den e periodo di November 2019 y 20 Januari 2020.

Lugarnan cu a bira victima di e practica aki ta: Pensioen Fonds, New Leaf Notary, Aruba vacation home and management, CMB Bank, Banco di Caribe, Aruba Banki y Island Finance.

Ta asina cu J.R. no a presenta. E ta na Colombia. J.O.P. tampoco no a presenta.

FALSIFICA RECIBO DI SALARIO

Durante tratamento di e caso, Hues a mustra cu na final 2019 y comienso 2020, R.P. tabata traha na un compania di heavy equipment di administracion. Investigacion a mustra cu R.P. a traha recibo di salario falso pa cantidad di personanan, pa asina nan por haya prestamo. CMB a haci denuncia cu 9 persona a bay haci peticion pa prestamo. Banco a haci investigacion y a resulta cu e hendenan no traha na e compania. Algun di nan a haya placa y otronan no.

Banco Caribe tambe a haci denuncia di a haya 5 persona cu ta laga pasa cu nan ta traha na e compania pero no ta asina. Tambe Island Finance a haci denuncia di 13 persona a haci peticion pa prestamo. Aki tur a haya prestamo. Aruba Bank tambe a haya peticionnan. Relaciona cu e denuncianan aki, 17 Januari 2020, miembronan di Recherche a interoga R.P. y el a admiti di tabata falsifica e recibonan di salario y hasta tabata duna banco informacion di e personanan ora banco yama.

R.P. a bisa Hues cu ta duel’e hopi loke tur a sosode. El a bisa cu ora scucha Hues menciona tur e casonan, esaki a shock e.

COBRA PA TRAHA RECIBO DI SALARIO FALSO

Hues a puntra R.P. con esaki tabata sosode. R.P. a splica cu door cu e tabata traha den administracion, e tabata traha e recibo di salarionan y tabata firma esakinan. E cartanan di referencia tambe ta wordo falsifica. Tambe e tabata pone riba e carta cu banco lo por yam’e. R.P. a bisa cu e so tabata traha den administracion y cu 1 of 2 biaha banco a yama y e tabata gaña cu e persona tabata traha eynan. El a bisa cu promer un persona a acerk’e pa yuda pasobra e no tabata gana suficiente. Despues e persona aki a manda otro hendenan. E tabata haya 1500 of 2500 mil florin for di cada persona cu el a yuda cu recibo di salario falso. R.P. a bisa cu e tabata bisa e personanan cual banco nan mester bay y hasta a traha pa algun persona cita cu banco.

GANA 60 MIL FLORIN NA PRESTA PLACA

E homber F.L. a bisa Hues cu su primo ta famia di R.P. y asina el a acerca R.P. pa haya e recibo di salario. El a duna su primo y R.P. 1500 florin. J.P.O. y W.A.M. tambe a acerca R.P. pa haya e recibo di salario y asina a haya prestamo. En total R.P. a haya mas o menos 60 mil florin. Segun R.P., e tabata presta placa na otro hendenan y nan tabata paga cu interes.

DEMANDA DI DAÑO

Ta asina cu Island Finance a haci demanda di daño contra W.A.M., J.P.O. En total 4549,51 florin, pa F.L. ta 5 mil florin. Ta asina cu Mandara Spa a demanda 16600 florin. Compania di Villas demanda algo mas di 19 mil dollar. Un otro compania 50 mil florin.

HORTA PLACA DI COMPANIANAN

Hues a mustra cu e compania Mandara Spa a haci denuncia cu 9 mil florin a wordo kita for di cuenta di e compania y poni riba cuenta di R.P. Hues a mustra cu R.P. a duna declaracion na Recherche cu un tal Jack lo ta envolvi. R.P. a bisa Hues cu e caso ta complica y no por splica. For di declaracion haci na Recherche por a compronde cu R.P. a pasa su cuenta di banco na Jack y Jack via internet tabata horta companianan placa y ta manda un cantidad di e placa riba cuenta di R.P. Ta asina cu R.P. tabata busca informacion di companianan y manda esakinan pa Jack, kende ta manda mail falso pa compania y asina haya cuenta di banco. Jack tabata saca placa for di e cuenta di e companianan. Hues a bisa cu tin un compania cu Jack a horta 53.400 florin manda un parti di e placa pa R.P.

SUBASTA DI CAS

E damanan R.P. y A.B. lo a falsifica documentonan pa cu compra di un cas. Ta trata di un cas na Pos Chiquito caminda A.B. ta biba cu su pareha. E plan tabata cu door di debe mester a bende e cas riba subasta y R.P. a usa documentonan falsifica door di A.B, pa cumpra e cas. Pensioen Fonds a haya dos documentonan di banco di A.B.

Segun A.B. el a kita su nomber y pone nomber di R.P., riba documento di banco di Merca. Segun A.B., el a papia cu R.P., kende a bisa cu e lo por yuda A.B. Segun A.B., via internet a manda Aruba Bank notificacion di placa cu e banco di Merca, Capital One, lo a manda. Den Corte Hues a mustra e carta y A.B. a bisa Hues cu e carta no ta falsifica.

Durante interogacion di Hues ta sali na cla cu A.B. a laga traha un documento na e banco Capital One. Un persona trahando na e banco a traha e documento falso p’e pero A.B. no tin cuenta na e banco mas. Desde 2015 e no tin cuenta mas na e banco. A.B. a bisa cu el a haci’e pa scapa su cas. Segun R.P., e no a duda di e informacion di A.B., cu e tin placa na banco na Merca pa cumpra e cas. E unico cos ta cu riba e documento di banco di Merca a pone su nomber. A bay serca notario y a duna informacion cu A.B. a dun’e pa mustra cu e tin un trabao na un otro compania.

COMPANIA DI VILLAS

A.B. tabata huur villas y no a haci tur pago. E pago tabata bin di exterior. Segun A.B., falta un pago so. E doñonan di e compania den Corte a mustra cu A.B. tabata huur un cas na balor di 700 dollar pa anochi. Hues a bisa cu di exterior no a bin pago. A.B. ta para riba cu a bin pago di exterior y tabata falta e ultimo pago. A.B. a bisa cu un persona for di Merca a manda paga pa e cas cu tabata pa personanan cu a bin for di Merca pa keda den cas. E tambe tabata keda den e cas. A.B. a bisa Hues cu e hendenan di Merca a bisa cu banco a stop e pago pasobra e ta mucho caro. Door di esey e compania no a haya su pagonan y a saca A.B. for di e cas.

TOMIZITTING

Hues a bisa cu tin diferente sospechoso cu Fiscal a tene Tomzitting.

FISCAL

Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba e acusacionnan di falsificacion di recibo di salario pa cantidad di hende, entre otro F.L. J.O.P. y W.M. a haya aprobacion di diferente banconan pa prestamo. Fiscal a bisa cu e no ta haya proba cu R.P. intencional a horta hunto cu Jack for di companianan. Fiscal ta haya cu tabatin cooperacion estrecho y ta considera R.P. complice.

Pa loke ta A.B., Fiscal ta haya cu A.B. a falsifica documento di banco di Merca pa R.P. usa pa cumpra e cas di A.B. Tambe cu A.B. a falsifica documento di banco di Merca pa laga pasa cu a paga Villas pero nunca e placa a yega. Pa cu castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu ta dos aña a pasa. Fiscal a exigi pa R.P. 9 luna di prison, di cual 6 luna ta condicional y 2 aña di prueba. Tambe cu e 1894,91 florin cu a confisca lo bira un multa.

Pa A.B., el a exigi 150 dia di prison di cual 126 dia ta condicional y 2 aña di prueba.

Pa e trio F.L., J.O.P. y W.M., Fiscal a exigi 120 ora di trabao pa comunidad of 60 dia sera si no cumpli. Pa loke ta e demandanan di daño, Fiscal a bisa cu e demanda di Island Finance por aproba esaki y tambe pa aproba e demanda di e otro companianan cu excepcion e compania di Villas. Fiscal ta haya cu falta prueba cuanto e compania a paga. El a pidi pa aproba 10 mil dollar. Fiscal a bisa cu e compania por haci un caso civil.

SENTENCIA

Hues a pospone e caso te den oranan di atardi. E ora ey, el a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues ta haya legalmente proba loke e grupo aki a haci. Fiscal a confirma e exigencianan di Fiscal. R.P. a wordo condena na 9 luna di prison di cual 6 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña. E multa Hues a rechaza. Hues a condena A.B. na 150 dia di prison, di cual 126 dia ta condicional y 2 aña di prueba. Hues a condena e trio F.L., J.O.P. y W.M. na 120 ora di trabao pa comunidad y si no cumpli 60 dia sera.