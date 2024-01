Dos aña di prison exigi pa homber cu a maltrata dos dama severamente

The content originally appeared on: Diario

Caso hopi serio trata den Corte di Husticia

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta den Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber S.M. di 34 aña, acusa di menaza cu morto dama v.d.B., ladronicia, y tambe intento di mata v.d B. riba 6 Juli 2023. A dal’e cu mokete den cara y kibra su nanishi.

Tambe e mesun dia a maltrata un yiu di v.d.B. di 9 luna door di dal v.d.B. cu tabatin e mucha teni y nan a cay. Tambe ta acusa S.M. di a maltrata un otro yiu di v.d.B. di 1 aña y 11 luna. Actualmente S.M. ta encarcela pa e caso aki. Ta asina cu v.d.B. a bay Hulanda.

M.S. tambe ta worde acusa di maltrato di e dama L. riba 12 Januari 2023.

Señora v.d.B. for di Hulanda cu video conference. E dama L. tabata presente hunto cu su mama y tata.

Intento di mata: Hues a cuminsa cu e promer caso. El a puntra S.M. si ta berdad e acusacionnan. Segun S.M. e no ta asina. El a bisa cu varios occasion el a purba di evita. El a bisa cu door di a bebe un bebida di energia, el a haci cosnan cu e no sa haci. El a bisa cu e tabata bebe un bebida y esey a pone actua asina. Segun S.M. e ta corda cu el a dal e dama v.d.B. algun wanta y nada mas. Segun S.M., e no ta asina.

Hues a bisa cu tin dos dama ta bisa cu S.M. a maltrata nan. Segun S.M. e no tabatin un relacion cu v.d.B. sino tabata sali cun’e. El a bisa Hues cu v.d.B. tambe a maltrat’e cu un pida palo. Hues a bisa cu Polis a bay na e cas y tabata bou e impresion cu e cas a worde haci limpi pa kita manchanan di sanger. S.M. a desmenti esaki.

Hues a bisa cu segun e dama v.d.B., ta cu e homber S.M. a chok’e, dal’e, kibra su nanishi. Segun S.M. el a dal v.d.B. algun wanta y cu v.d.B. a cay for di un trapi cu ta basta halto. Hues a bisa cu v.d.B. a bisa cu e tin hopi miedo di S.M. y a bay laga atras su yiunan cerca S.M. Segun S.M., v.d.B. tabata bebe hopi. Segun S.M. e tin 6 yiu y nunca a maltrata un. El a desmenti di a dal un di e yiunan di v.d.B. Tambe el a desmenti di a dal v.d.B. cu tabatin su yiu wanta y nan a cay.

S.M. a bisa Hues cu v.d.B. a declara hopi cos cu no ta cuadra. El a bisa tambe cu e no a menaza v.d.B. cu cuchiu sino a bay kita cuchiu for di v.d.B. Hues a bisa cu riba e video di seguridad ta mustra manera cu ta S.M. ta bay tras di v.d.B. cu e cuchiu. El a bisa cu e no a mira v.d.B. cu cuchiu. Ta asina cu S.M. ta practica M.M.A. pero el a bisa cu nunca e ta maltrata hende. Riba preguntanan di Hues, S.M. a desmenti cu el a coba den cellular di v.d.B. y no a coy e cellular. El a bisa cu e no a mishi cu smartphone di S.M.

Bebida di energia peligroso: Abogado mr. Zara a puntra S.M. si e ta bebe. El a bisa cu e ta usa marihuana pa motibo di Parkinson. E abogado a mustra Hues e bebida di bleki cu S.M. a bebe Four Loko cu tin 14 % alcohol y diferente otro cos. El a bisa cu v.d.B. a cumpra 3 bleki y v.d.B., su yiu y S.M. a bebe. El a bebe tambe cerbez na Cas Casuela. El a bisa cu el a sinti’e hopi malo. Segun S.M. nunca el a bebe Four Loko. Ta e dia di e incidente so. Fiscal a bisa cu tin raport medico di v.d.B., cu ta mustra cu el a sufri un contusion cerebral, nanishi y dos djente kibra. Un yiu tabatin marca di sla y e otro un hincha bou di un wowo.

Otro caso di maltrato: Hues a mustra riba e otro caso cu S.M. riba 12 Januari y 2 Maart 2023 a maltrata e dama L.

Segun S.M. el a yuda e dama L. di bay for di su ex pareha. Segun S.M., si no tabata p’e, L. lo no ta na bida. El a bisa di a dal L. wanta na su cara y sla na su pia. Hues a bisa cu tin potretnan di e maltrato cu Polis a saca y e dama L. tin un wowo practicamente tapa.

Miembro di CEA a hala atencion di homber: S.M. ta desmenti di a maltrata L. asina. Ora S.M. a bisa asina, un homber den tribuna den Corte tabata haci remarke y e miembro di CEA a bay hala su atencion pa e keda keto sino lo sak’e for di sala di Corte. E homber a compronde di biaha cu e mester keda keto.

Segun S.M. ta e ex a maltrata L. asina. El a bisa cu L. a menaza di lo mata e yiu di S.M. Hues a puntra pakico L. ta bisa cu ta S.M. Segun S.M. e por ta algo planea. El a bisa Hues cu el a yuda L. y v.d.B. y ta admiti di a haci malo. El a bisa cu e no lo bay haci algo asina mas.

Hues a bisa cu Reclassering ta bisa cu e chens cu S.M. lo haci algo asina ta grandi. Psycologo ta haya cu S.M. ta responsabel pa su actonan. Ta teme cu S.M. lo bolbe ripiti. Psycologo ta conseha un tratamento intensivo via Reclassering.

Demanda: E dama v.d.B. a manda demanda y Hues a mustr’e cu e por haci demanda pa aseguro medico na Hulanda mes. Parce cu esey a sosode tambe. Di e suma grandi cu tabata menciona di mas cu 20 mil Florin, a keda cu 600 Florin pa cellular cu a kibra y algo mas cu 900 Dollar pa gastonan di hospital. E resto aseguro medico na Hulanda a paga.

E dama L. a demanda un Apple iPhone algo mas 9 mil Florin. Tambe gastonan pa bay Colombia algo mas di 3.600 Florin.

Fiscal: Fiscal a bisa cu ta S.M. mes a hinca su mes den problema den caso maltrato di e dama v.d.B. door di bebe. Fiscal a bisa Hues cu a base di raportnan medico, e ta haya cu S.M. ta culpable di intento di maltrato severo. Fiscal a bisa cu e no ta haya proba cu S.M. a choca v.d.B. Tambe tin raport medico cu ta mustra fractura di nanishi di v.d.B.

Fiscal tambe ta haya cu S.M. a maltrata v.d.B. cu tabatin un baby di 9 luna den man. Tin potret di e baby cu sla y raport medico cu ta mustra cu e baby a sufri sla ora v.d.B. a cay cun’e door di maltrato di S.M. Tambe e otro yiu cu ta 1 aña y 11 luna bieu, a sufri dos klap den cara. Fiscal a sigui bisa cu S.M. a core tras v.d.B. cu un cuchiu. Riba video por mira S.M. cu algo ta blink den su man. Polis a haya e cuchiu tambe. Tambe Fiscal ta haya cu S.M. a coba den smartphone di v.d.B. y a horta un debit-card di banco cu no por haya.

Fiscal a sigui bisa cu e dama L. tambe a haci denuncia di maltrato contra S.M. El a sufri 2 wowo blauw. Na opinion di Fiscal, no por prueba e otro acusacion contra S.M. cu na Maart 2023 a maltrata L. Fiscal a bisa Hues pa declara S.M. liber pa cu e acusacion aki.

Castigo: Fiscal a bisa cu ta trata aki di maltratonan severo haci door di S.M. Fiscal a tene cuenta cu ta un first offender. El a bisa cu tanto Reclasering como psycologo a recomenda tratamento y S.M. mes kier. Fiscal a exigi 24 luna di prison di cual 6 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Den e tempo di prueba aki, Fiscal ta pone S.M. bou guia di Reclasering pa asina e sigui e curso di control di agresividad.

Pa loke ta e demandanan: Fiscal a bisa Hues cu e ta haya cu nan no ta suficiente argumenta, El a pidi Hues pa declara e demandanan di tanto v.d.B. como L. no admissible. Esey ta haci cu si v.d.B. y L. kier, nan por cuminsa caso civil.

Hues, despues di a scucha defensa di abogadonan, a cera tratamento di e caso y a bisa cu dia 2 Februari 2024 lo tin sentencia.