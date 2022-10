Dos agente di Polis cu a viola reglanan condena na castigo condicional

The content originally appeared on: Diario

Hues no ta di acuerdo cu exigencia di Fiscal

ORANJESTAD (AAN): Ayera mainta Hues a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra dos agente di Polis, E d M. y G.D. Fiscal a acusa nan cu entre April 2018 y November 2018 a malversa un cellular na oficina di Recherche (UGC). Tambe ta acusa nan di a viola secreto di Polis, door di duna e dama T. informacion encuanto traficacion di droga. Tambe ta acusa nan di a wordo cumpra door di e dama T.

FISCAL

Algun siman pasa, tratamento di e caso a tuma lugar caminda un Fiscal di Curacao a bin special ta trata e caso aki. E Fiscal a bisa cu e ta haya nan culpabel y cu nan ta agentenan di Polis cu hopi experencia pero no a cumpli cu reglanan di Polis. E ta haya cu E. d M. y G.D. a kibra e confianza di Ministerio Publico y Cuerpo di Polis den nan. Fiscal a exigi pa nan 9 luna di prison di cual 3 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña.

SENTENCIA

Den sala di Corte tabata presente E. d M. y G.D. hunto cu nan abogado. Hues a bisa cu e ta rechaza ponencia di abogado di G.D. kende a bisa cu mester declara Ministerio Publico no admisibel pasobra a surpasa e periodo pa trata e caso. Hues a bisa cu tin Hurisprudencia cu ta mustra cu por surpasa e periodo y mester tene cuenta cu esey den e sentencia. Tambe el a rechaza e ponencia di abogado di E d. M. cu a bisa cu no tin prueba suficiente pa papia di malversacion.

MALVERSA CELLULAR

Pa loke ta e acusacion di malversacion di un celular na UGC, Hues ta haya esaki proba. El a mustra cu na UGC tabatin e celular warda. E celular no tabata confisca pero e tabata na UGC warda. Na opinion di Hues, aki por papia di a podera di e celular sin cu tin autorizacion. E ta haya cu ni E d M. y ni G.D. tabatin permiso pa usa e celular. No sa pa cuanto tempo lo a usa e celular aki. Na Augustus 2018, e dama T., un sospechoso den un investigacion di droga, a yama E d M. y puntra si UGC ta investig’e pasobra tin auto ta sigui’e. E d M. a bis’e cu no y a pidi’e pa manda potret di e auto. Durante un reunion na UGC, E d M. a bisa cu mester busca un carchi y data pa usa e celular. G.D. lo a duna placa pa cumpra esaki. Dia 9 Augustus 2018 a activa e carchi. Despues E d M. a pidi un colega pa pone WhatsApp riba e celular. Den un otro reunion E d M. a mustra e potretnan cu e dama T. a manda. A resulta cu ta autonan di “observatie team”. E d M. a sigui tene contacto cu T. entre Augustus 2018 y November 2018. Investigacion ta mustra cu 141 WhatsApp call y massage. E d M. tabata pasa G.D. tur e informacionnan, kende tabata pasa e informacion pa otro departamento. Hues a conclui cu esaki ta mustra cu den cooperacion, E. d M. y G.D. a usa e celular cu no tabata di nan.

VIOLA SECRETO DI POLIS

E di dos acusacion di a viola secreto di Polis, Hues a mustra cu for di WhatsApp por a mira cu E.d M. tabata pasa informacion confidencial na e dama T. Entre otro, e detencion di mulanan di droga, na unda nan a keda y otro cosnan. Pa cu e acusacion aki, Hues a declara G.D. liber, pasobra e no tabatin contacto cu e dama T.

NO A CUMPRA E AGENTENAN

Hues a sigui bisa cu pa cu e di tres acusacion, e no ta haya proba cu a cumpra e agentenan E d M. y G.D. Hues a bisa cu e tabata puntra, pakico T. tabata duna E d M. informacion y cu E d M. tabata duna T. informacion. E no ta haya proba e ponencia di Fiscal cu E. d M. mester por tabata sa cu T. tabata saca informacion di dje. Hues a declara E.d M. y G.D. liber pa esaki.

A ABUSA DI POSICION

Hues ta haya legalmente proba e acusacion di a abusa di nan posicion. Hues a mustra cu E.d M. y G.D., sin autorizacion, tabata busca informacion for di e dama T., mientras cu tabata mantene T. anonimo. Ta asina T. ta un sospechoso y segun regla, mester pone nomber di persona cu duna informacion den un procesverbaal. Na UGC no tin autorizacion di busca informacion y tene e persona anonimo. Ta asina cu E.d M. tabata yama T. pa haya informacion. G.D. tabata sa cu E.d M. tabata busca informacion di T. Esey nan tabata haci pa soluciona casonan andando. Hues ta haya cu apesar di instruccion di Fiscal, E.d M. no tabata traha relato di combersacionnan cu tabatin cu T. El a bisa cu e no ta kere E.d M. su declaracion na Corte cu e tabatin anotacion den un schrift pero a tira esaki afor.

SOCIAL MEDIA A BRUHA CUENTA

Hues a bisa cu pa cu e castigo e ta tene cuenta cu seriedad di e hechonan. Polis mester atene su mes na reglanan di ley. E forma di actua di E.d M. y G.D., a kibra e confianza cu Cuerpo Policial y Ministerio Publico tabatin den nan. Hues a bisa cu e meta pa soluciona caso no ta permiti pa usa tur forma.

Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu e caso aki a trece impacto grandi den famia di E.d M. y G.D. Social Media a bruha cuenta di loke a sosode.

A TARDA HOPI CU E CASO

Hues tambe a mustra cu e caso tabata di 2018. Na 2020 e caso a drenta Ministerio Publico y na 2021 a cuminsa cu citacion contra E.d M. y G.D. Hues ta haya cu a tarda mucho cu e caso.

CASTIGO

Hues a bisa cu e no ta di acuerdo cu exigencia di Fiscal. Hues no ta haya cu E.d M. y G.D. mester bay KIA. El a condena E.d M. na 9 luna di prison condicional y G.D. na 6 luna di prison condicional cu 2 aña di prueba.