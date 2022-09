The content originally appeared on: Diario

Señor ta mi wardador,

mi’n tin falta di nada;

den cunucu di yerba berde

E ta pone mi sosega.

E ta hiba mi na awa trankil,

pa mi bolbe haya forza.

Salmo:23.

Cu honda pena pero conforme cu boluntad di Señor

nos ta participa fayecimento di:

Donald Michael Orlando Rafael Dijkhoff

Mihor conoci como “Donny of Dons”

*12-07-1961 – †09-10-2022

Na Nomber di:

Su Mayornan:

† Pedro Ismael Dijkhoff

† Aniceta Dijkhoff – Quant

Su Esposa:

Enrica Dijkhoff – Petrocchi

Yiunan:

Derrick & Magaly Dijkhoff – Arends

Kimberly & Salam Hadi – Dijkhoff

Juliën Dijkhoff

Nieta y Nieto:

Sukaynah & Ali Hadi

Ruman nan:

Dorothy Dijkhoff y yiunan

Elvis (Jose) y Coleta Dijkhoff y famia

Feliz (Feli) y Ruthlin Dijkhoff y famia

Jimmy y Judy Dijkhoff y famia

Roland (Nando) y Loesje Dijkhoff y famia

Tanta y Omonan, Primo y primanan, Swa y Cuñanan, subrino y subrinanan, ihanan,

bisiñanan, conocirnan, ex coleganan di Post Aruba y demas famianan den exterior.

Demas Famia:

Dijkhoff, Arends, Hadi, Quant, Petrocchi, Jacobs, Leest, Croes, Irausquin, Ras, Hurtado, Wever,

Van Balen, Gomez,de Abreu-Ribeiro, Lampe, Tromp, Kelly, Kock, Koolman.

Disculpa nos si den nos tristesa nos por a lubida algun famia.

Un palabra di gradicimento na: Cas di Cuido Betesda

Anochi di Condolencia lo ta diahuebs 15 di September 2022, 6pm pa 9pm Na Aurora Funeral Home

Acto di entiero lo tuma lugar diabierna 16 di September 2022, 1pm pa 4pm Na Aurora Funeral Home

despues saliendo pa Santana Catolico na San Nicolaas

Despues di entiero nos lo no ricibi bishita di condolencia na cas.

Nos lo aprecia y ta ricibi condolencia via;

Whatsapp (5943595), facebook y via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.