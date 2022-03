Doksenclub legt beslag bij LVV voor 240 duizend euro

24/03/2022 16:03

De Doksenclub heeft executoriaal beslag gelegd op het wagenpark en meubilair van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en waarvoor de deurwaarder al een verkoopdatum heeft bepaald. Dit vanwege een opgelopen dwangsom van 240.000 euro als uitvloeisel van een slepend importverbod-dispuut over broedeieren uit Nederland. Dat meldt Gerard van den Bergh, directeur van de Doksenclub.

De Ware Tijd kreeg ook inzage in het

deurwaardersexploot. LVV was op 26 januari tijdens een kort

geding veroordeeld tot het vrijgeven van ladingen broedeieren uit

Nederland op last van een dwangsom van 20.000 euro per dag. Het

ging om een lading die al op de haven was en een lading die nog

‘zeilende’ was. “LVV heeft toen daarna meteen de eerste lading

afgegeven maar niet die andere die twee dagen later aankwam”, zegt

Van den Bergh.

Vervolgens heeft de Doksenclub op 4 februari een tweede kort

geding aanhangig gemaakt omdat de continuiteit van het bedrijf in

gedrang is gekomen door de weigerachtige houding van LVV. De

ladingen broedeieren die Doksenclub betrekt uit Nederland zijn

altijd voorzien van een gezondheidscertificaat, die afgegeven wordt

door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daaruit

blijkt dat de broedeieren vrij zijn van besmetting met vogelgriep.

Aan de rechter is voorgelegd of LVV deze ladingen “mag weigeren

zonder dat te beargumenteren”.

De NVMA werkt namelijk volgens de internationale regels van de

Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE), die sinds 2017 ook

verankerd zijn in de Surinaamse wetgeving. Van den Bergh: “Toen

heeft de rechter aan LVV over die tweede lading gevraagd: waarom

geeft u die niet af? Daarna pas heeft minister Sewdien die

vrijgegeven. Dat was twaalf dagen te laat.” Hierdoor is dus de

dwangsom opgelopen tot 240.000 euro. Daarvan zegt Van den Bergh:

“Als LVV niet over de brug komt of de executoriale verkoop brengt

onvoldoende op, dan gaan wij gewoon het rijtje van ministeries af

om ook daar beslag te leggen want de Staat is een en

ondeelbaar.”







