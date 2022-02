Doksenclub en LVV weer voor de rechter

09/02/2022 06:00 – Van onze redactie

Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – De Doksencub en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) treffen elkaar vandaag weer voor de kortgedingrechter, met als inzet interpretatie van de rechterlijke uitspraak op 26 januari. De Doksenclub meent dat op basis van die uitspraak twee ladingen broedeieren die op de haven liggen moeten worden vrijgegeven, terwijl LVV dat anders inziet.

De conclusie van het vonnis dat eerder werd gewezen luidt: “(…) Veroordeelt gedaagde (LVV, … red.) om de vergunningen betreffende de lading die op 19 januari 2022 zou arriveren af te geven aan eiseres met de daartoe benodigde documenten en zoals gevorderd onder het primaire van het petitum op basis van de reeds betaalde facturen.”

Op basis hiervan werd een lading die al op de haven stond vrijgegeven, maar twee waarvoor al was betaald en zeilende waren, worden op de haven aangehouden. Advocaat Chas Mijnals die De Doksenclub vertegenwoordigt, meent dat het gedeelte “en zoals gevorderd onder het primaire van het petitum op basis van de reeds betaalde facturen” duidelijk slaat op wat primair ook was gevraagd, namelijk dat de al zeilende ladingen ook moeten worden toegelaten.

Schadevergoeding

Indien de rechter het met de advocaat eens is, zal ook om een schadevergoeding worden gevraagd, immers, er is sprake van kwaliteitsbederf door het liggen op de haven. “Dus die nota zal dan ook worden opgemaakt”, concludeert Mijnals in gesprek met de Ware Tijd. Ook de dwangsom van twintigduizend euro per dag zal LVV worden aangesmeerd.

De rechter zal worden gevraagd het ministerie te veroordelen om in de toekomst alle ladingen die volgens de juiste procedure zijn ingevoerd en voorzien zijn van een gezondheidsverklaring van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toe te laten. Mijnals meent dat het argument van LVV dat er gevaar van insleep van vogelgriep is, nergens op slaat.

De Doksenclub en haar advocaat ontkennen niet dat er vogelgriep is in Europa, waaronder Nederland. Echter, de indruk moet niet worden gewekt dat het bedrijf roekeloos bezig is en het niet nauw neemt met de volksgezondheid. Dat odium zouden LVV en concurrenten het bedrijf willen opplakken.

Nederland exporteert nog steeds naar de meeste landen en de NVWA is voldoende uitgerust om de zaak onder controle te houden. “Er is niet ??n besmet ei Nederland uitgegaan. Laat LVV dan in de rechtszaal het oordeel geven dat zij geen waarde hecht aan een certificaat van de NVWA. Dat doet men niet, maar men wil wel De Doksenclub zwart maken”, aldus Mijnals.

