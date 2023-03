Do it Center y Exito Wow ta uni pa expande nan seleccion di producto na Aruba

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Manera cu DIARIO a trece dilanti caba recien, e compania local Do It Center tabata den negociacion cu e grupo Exito Wow pa por trece nan productonan na Aruba.

Aunque nan ya tabatin algun negociacion preliminar, cu ya caba a desemboca pa trece productonan di Éxito na Aruba, ainda tin mester di finaliza algun negociacion pa tur esaki keda cla y bira realidad.

Esnan cu no a yega di bishita Colombia ainda, tin di compronde y ta importante pa nota, cu na e pais tin “Exito”, cu ta manera Colombia su ‘Walmart’, y bo tin “Exito WOW”, cu ta manera Colombia su ‘Target’.

“Exito Wow” na Colombia ta un mercado di futuro cu un inmersion total den e cliente. Laurent Zecri, Gerente Corporativo di Alianza Strategico di Grupo Exito, a informa cu esaki ta un forma nobo di haci mercado, pero tambe cu nan ta ofrece hopi tipo di servicio y un parti hopi importante ta producto fresco.

E productonan di decoracion di e marca Exito WOW, esta ‘Finlandek’ ta disponible internacionalmente cu tendencianan di ultimo moda. Ademas, nan ta conta cu calidad excelente y hopi di e productonan ta traha pa artesano Colombiano.

Verónica García, Specialista di Alianza Strategico di Exito WOW, a splica cu nan tambe por trece na Aruba un proposicion inovador di marca, tendencia y textil di hogar. Incluso, nan por ofrece producto nobo, y e manera mas bon pa haci esaki ta cu nan mesun marca produci na Colombia.

Frans Ponson, doño y CEO di Do it Center y Super Do it Center, a indica na DIARIO cu nan a cuminsa cu un combersacion y nan a mira cu no tin ningun Exito WOW disponibel pafor di Colombia actualmente. Pues asina negociacion nan a cuminsa tambe riba e topico aki y e grupo Exito a otorga Do it Center e posibilidad di habri un Exito WOW y ta duna full cooperacion na e proyecto aki.

Do it Center ta pensa cu esaki ta algo grandi pa Aruba y e posibilidad ta aki pa trece un Exito WOW Aruba ta uno cu lo beneficia pueblo pa e prijsnan super accesibel.

Cu un grupo asina grandi y fuerte den Latino America, Do it Center ta para cla y firme pa bin na un acuerdo cu e management team pa por haci esaki posible.