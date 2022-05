DNA-lid Jordan wijst op noden in Marowijne

06/05/2022 00:00

-

Ivan Cairo

Abop-fractielid Genevievre Jordan donderdag in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling 2022.

Foto: DNA



PARAMARIBO –

Abop-fractielid Genevievre Jordan heeft donderdag bij aanvang van de begrotingsbehandeling 2022 in het parlement aandacht van de regering gevraagd voor de talrijke problemen waarmee bewoners van district Marowijne worden geconfronteerd. Ze merkte op dat jongeren en werkzoekenden vanuit het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) “geen of niet voldoende perspectieven worden geboden”.

Ze voerde onder meer aan dat in de begroting is opgenomen dat de

dienst Arbeidsbemiddeling in Nickerie, Saramacca en Paramaribo tot

een modern arbeidsbureau zal worden getransformeerd. Het

assembleelid wilde weten wat de reden is dat Marowijne nog geen

arbeidbemiddelingsbureau heeft. “Waarom wordt dit district niet

meegenomen in dit transformatieplan?” Dit betekent volgens Jordan

“de zoveelste stagnatie” in de ontwikkeling van jongeren en

werkzoekenden in Marowijne.

Van de minister verneemt ze graag wat de concrete plannen zijn

voor deze doelgroep. Ze stelde voor dat er alvast onderzoek wordt

gedaan naar het aantal werkzoekenden in Marowijne die behoefte

hebben aan scholing of omscholing. “Want dan kan het juiste

oplossingsmodel worden gehanteerd om deze jongeren en werkzoekenden

een perspectief te bieden.”

Onderwijs

Over het onderwijsbeleid wilde het assembleelid concrete

beleidsplannen van de regering vernemen. Daar het ministerie van

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) streeft naar stroomlijning

van het onderwijs naar standaarden die stroken met wat in Caricom

gangbaar is, wilde Jordan weten welke stappen daartoe al zijn

gezet.

Ze vroeg of er in de begroting financiele middelen zijn

opgebracht om de voortgang van het onderwijs in overstroomde

gebieden te garanderen, wat zal worden gedaan om te voorkomen dat

het onderwijs op deze plekken geen al te grote stagnatie ondervindt

en of de tekortkomingen in districten als Brokopondo en Marowijne

al afdoende zijn verholpen.

Jordan noemde onder meer onvoldoende gekwalificeerde

leerkrachten, gebrek aan dienstwoningen of bouwvallige

onderwijshuizen, niet optimaal schooltransport, gebrek aan speciaal

onderwijs, verouderd lesmateriaal, niet optimale

huiswerkbegeleiding, inadequate begeleiding van ouders, alsook de

kwaliteit van het onderwijs dat niet aan de hedendaagse eisen

voldoet. “Is er concreet al een oplossingsmodel voor handen?”

De parlementarier pleitte ook voor een middelbare school in

Brokopondo. Jordan wilde van de regering voorts weten waarom het

bedrag voor onderhoud, bouw en renovatie van scholen is

teruggebracht. Dit valt volgens haar niet te rijmen gezien het feit

dat talrijke scholen schade hebben opgelopen door overstromingen en

dus zullen moeten worden hersteld. Gezien de overstromingen en de

na-Covid-19-periode zal meer dan ooit behoefte zijn aan

capaciteitsversterking. Het Abop-fractielid stelde ook voor dat er

een post op de begroting komt waaruit leerkrachten in het

binnenland die slachtoffer worden van diefstal of schade lijden als

gevolg van overstromingen en andere calamiteiten, kunnen worden

gecompenseerd.

Infrastructuur

De situatie van de kleine landbouwers in Marowijne is “ver van

bevredigend te noemen”. Er is een grote groep, zegt Jordan, die nog

steeds geen compensatie van de overheid heeft gekregen voor schade

die ze hebben geleden als gevolg van wateroverlast. Ze noemde

onder meer landbouwers van het ressort Wanhati en wilde van de

minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij weten waar ze terecht

kunnen voor een vergoeding.

Jordan vroeg verder aandacht van de regering voor de

infrastructuur in Marowijne. Wegen in onder meer Moengo, Albina en

Patamacca verkeren in slechte staat. Het assembleelid drong er ook

bij de regering op aan dat er betere telefoon- en

internetverbindingen komen in Marowijne en andere delen van het

binnenland. Ze riep de minister van Transport, Communicatie en

Toerisme op om met de telecombedrijven om de tafel te gaan zodat

een structurele oplossing kan worden gevonden zodat dit vraagstuk

tot het verleden gaat behoren.







