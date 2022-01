DNA blaast activiteiten af

06/01/2022 05:54 – Van onze redactie

Tijdens de parlementsvergadering van 29 december verscheen er op de grote schermen informatie over de Academische Week die intussen is uitgesteld. Foto: DNA

PARAMARIBO – Vanwege de stijging van de Covid-19-besmettingen in het land heeft De Nationale Assemblee afgezien van ‘de academische week’. Ook de presentatie van het jaarverslag is afgeblazen.

Het verslag over 2021 zou vrijdag tijdens een persconferentie met de samenleving worden gedeeld. Het persmoment zal nu op een later tijdstip plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de academische week, die van 10 tot en met 14 januari op schema stond. Met die activiteit probeert het parlement bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van wetsproducten. Verschillende sprekers zouden onderwerpen die betrekking hebben op wetgeving breedvoerig bespreken.

Na eerdere coronagolven trof DNA diverse maatregelen in een poging het besmettelijke virus uit het gebouw te horen. Zo worden parlementari?rs getest en werd al in 2020 ook de vergaderzaal anders ingedeeld om de anderhalve tot twee meter sociale afstand in acht te nemen. In juni 2021 werd voorts besloten niemand, ook de media niet, toe te laten tot de publieke tribune. De pers werd gevraagd vergaderingen via DNA TV (8.4) en live streaming te volgen.

