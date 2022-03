Dizzy laat hiphopcultuur leven met ‘Myob’

20/03/2022 06:00

-

Shanavon Arsomedjo

Dizzy en zijn echtgenote Nadia startten twee maanden geleden samen hiphoporganisatie ‘Mind Your Own Business’.

Foto: Kre8tive Art



PARAMARIBO –

Ingway ‘Dizzy’ Sabajo is al tientallen jaren b-boy en heeft Suriname, zijn geboorteland, vaker met dans uitgedragen in het buitenland en als danser veel prijzen gewonnen. Ook heeft hij hier vaker lessen verzorgd en werd hij uitgenodigd om in het buitenland mee te doen aan uitwisselingsprojecten en workshops te verzorgen.

Intussen woont hij al ongeveer zes jaar in Frans-Guyana, waar

hij doorging met dansen. Helaas ervaart hij, net als anderen, dat

er weinig tot niets gedaan wordt voor breakdance en de andere

elementen in de hiphopcultuur. Dus besloten hij en zijn echtgenote

Nadia, die zelf b-girl is, om een platform op te richten. En al

snel kwam dat van de grond.

Mind Your Own Business

“Het werd tijd dat we voor onszelf opkwamen. In plaats van in

een hoekje te zitten treuren, besloten we er echt iets aan te doen

en iets op te zetten dat in onze ogen ontbrak.” Intussen bestaat

hun platform ‘Myob’ (Mind your own business’) twee maanden en is in

deze periode al aardig wat gedaan. Man en vrouw kwamen op de naam,

na een conclusie die zij voor zichzelf trokken.

“Gezien niemand iets voor ons deed, vonden wij dat wij het zelf

moesten doen enthat we should mind our own business in our own

way.” Dit bleef hangen en werd uiteindelijk ook de naam van het

platform. Myjob is een organisatie die de hiphopcultuur in

Frans-Guyana vertegenwoordigt. Dus niet alleen breakdance, maar ook

graffiti, rap en dj-ing.

Elke zaterdag verzorgt het echtpaar les aan zowel beginnende als

professionele dansers. Een keer in de maand nodigt het een

gastdocent uit die een andere dansstijl verzorgt, die past in de

hiphopscene, naast de reguliere popping, locking en standup. En dit

is pas het begin. Want er zijn meer lessen en activiteiten in de

planning.

Doodbloeden

Het doel van Myob is om jongeren en andere dansers de echte

hiphopcultuur aan te leren en hen ook echt een moment van dansen en

genieten te bezorgen, zoals dat vroeger werd gedaan met alleen een

mat en een boembox. “We willen de mensen terugbrengen tot het

moment waarbij je zorgeloos kon genieten zonder invloeden van

andere dingen, zoals sociale media. Tegenwoordig maakt men zich

eerder druk om het vastleggen van wat men doet, maar wij willen ze

laten zien dat je met heel weinig veel kan doen en vooral kan

genieten.”

Dizzy vindt het jammer dat de hiphopcultuur aan het doodbloeden

is. Dat is vooral te merken aan de manier waarop de muziek en de

dansstijl aan het veranderen zijn. Er komen steeds minder

hiphopinvloeden voor in de stijl van nu. Daarom is de organisatie

er om de originele vorm vast te houden en bij te brengen. “We

brengen het bij met de echte dansvormen en namen van bewegingen, en

helpen samen met andere oldskooldansers met kennisoverdracht.”

Er wordt langzaamaan uitgebreid. Heel binnenkort wordt er ook

aandacht besteed aan de andere disciplines. Myob is nu druk bezig

met de voorbereiding daarvan. “We zijn er trots op dat we binnen

twee maanden al heel veel van de grond hebben gekregen en dat we

blijven bewegen en ontwikkelen. Want we zijn nog lang niet klaar.

Maar we gaan mee met de flow en komen zo langzaam waar we willen

zijn.”

Suriname en internationaal

Dizzy en Nadia zijn een hiphoporganisatie in Frans-Guyana

begonnen, maar het is wel de bedoeling om internationaal te gaan.

De hiphopcultuur is zo groot, dat het stel kennis wil uitwisselen

met andere landen. Hun motto is dat je nooit te oud bent om te

leren. En wat is beter dan van elkaar leren en kennis over de hele

wereld te delen. Het ligt in de planning om in september een

driedaags hiphopevenement te houden in enkele steden in

Frans-Guyana. Als dit wordt goedgekeurd door de regering, zal dat

ook financieel bijdragen aan de organisatie daarvan.

Dizzy is en blijft Surinamer en daarom wil hij in de toekomst

zijn kennis ook in Suriname kunnen delen en hiphoppers hier

betrekken in uitwisselingsprojecten. Dat ligt allemaal al in de

planning. Maar wat het wordt en hoe het eruit zal zien, zal hij

laten weten wanneer de tijd is aangebroken. Voorlopig willen hij en

zijn partner zich focussen op de dingen die nu uitgevoerd moeten

worden. Dit doen zij beiden in combinatie met hun vaste baan en hun

priveleven. Dizzy is tattoo artiest en Nadia docent. “Nu zijn we al

op weg naar een succesvol jaar. Alles is volgens planning gegaan en

daar zijn wij heel dankbaar voor.”







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina