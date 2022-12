Dix personnes interpellées ce week-end pour violences aggravées

The content originally appeared on: News Americas Now

Dans le cadre des contrôles et des interventions des forces de l’ordre renforcés depuis trois semaines, dix personnes ont été interpellées durant le week-end.

Les opérations de contrôles et les interventions des gendarmes de Martinique renforcés par les gendarmes mobiles envoyés par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer-Mer, Gérald Darmanin, se poursuivent. Les forces de l’ordre étaient encore une fois mobilisés durant le week-end pour des raisons de sécurité. Plusieurs opérations ont été menées comme : la sécurisation des plages et des lieux de débarquements propices aux trafics en tous genres, la sécurisation de quelques quartiers, au Marin par exemple, où des rassemblements étaient signalés et où des tirs en l’air auraient même été entendus, et la sécurisation de la voie publique et des axes routiers, notamment les abords de stations service. Parallèlement à ces opérations, dix personnes ont été interpellées pour des faits de violences aggravées contre les gendarmes ou dans le cadre familial, dont un homme avec une arme de poing, deux individus recherchés pour des décisions de justice à réaliser et un homme auteur de multiples infractions dont des violences.

Durant les prochaines semaines, les forces d’intervention resteront mobilisées.