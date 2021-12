‘Dit kerstpakket betekent heel veel voor mij’

21/12/2021 12:29 – Arjen Stikvoort

Het was al vroeg in de ochtend een komen en gaan van geregistreerden bij het Leger des Heils voor een kerstpakket. Foto: Arjen Stikvoort

PARAMARIBO – “Velen hebben het kerstpakket nodig. De Heer is boven, die helpt je ook.” Met een tas vol geladen met levensmiddelen en lekkernijen loopt de op leeftijd zijnde Jaquelientje Blokland het terrein af van het hoofdkwartier van Leger des Heils aan de Henck Arronstraat. Maandag werd gestart met het uitdelen van de kerstpakketten, waarvoor mensen zich vrijdag hebben laten registreren.

Dit jaar konden er dankzij de steun van de Rotary Club Suriname extra pakketten worden uitgedeeld. Het was al vroeg in de ochtend een komen en gaan van geregistreerden. “Ik doe elk jaar mee. Vanwege mijn beperking betekent dit kerstpakket heel veel voor mij”, zegt een blije Ro?l.

Publiciteitsman Guillermo Demon deelt mee dat Leger des Heils vrijdag op het laatste moment, vlak v??r sluiting van de registratie, nog een melding kreeg van een donateur. “We kregen de gelegenheid om nog eens honderdvijftig pakketten extra te verdelen.” Hiermee konden in totaal 1.350 pakketten worden geschonken.

Er zullen vijftig pakketten worden verdeeld in de districten Para, Coronie en Saramacca via de districtscommissariaten. Dinsdag is het Leger des Heils in Nickerie om de mensen met een kerstpakket blij te maken. Donderdag wordt de kerstpottenactie afgesloten met een bezoek aan een kindertehuis waar de kinderen in de bloemetjes zullen worden gezet.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina