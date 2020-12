Bewoners van het dorp Boslanti in het Matawaigebied zagen zaterdag, met de installatie van een waterzuiveringsinstallatie in hun dorp, een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Het was een moment van emotie maar ook van dankbaarheid voor de plaatselijke gemeenschap omdat er voor het eerst schoon en gezond drinkwater uit de kraan kwam in het dorp. “Dit is een groot wonder. We zijn de regering dankbaar dat ze ons dit eindelijk heeft geschonken”, zei hoofdkapitein Doc Emanuel tegen de Ware Tijd nadat hij samen met ministers David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen) en Gracia Emanuel (Regionale Ontwikkeling en Sport) het zuiveringssyteem officieel in gebruik had genomen.