Diripiente a bin nota cu a cambia regla pa acepta stranheronan tambe den AruBIG

Asociacion di Dentistanan ta bati alarma

ORANJESTAD (AAN): E siman aki, e asina yama ‘werkgroepcommissie’ di Aruba Dental Society a duna reaccion riba situacionnan na Aruba den mundo di Dentistanan y cu no ta canando corecto.

Asociacion ADS a bisa cu nan tin basta tempo caba ta purba di haya contesta riba diferente pregunta. Tin varios inkietud den nos sociedad di dentista na Aruba. P’e motibo aki ey nan no por keda sin publica lo siguiente.

Tin hopi iregularidad ta tumando luga den e departamentonan di DVG y Economische Zaken, cu lamentablemente no ta haya e atencion adecua. E Asociacion di Dentistanan a manda varios e-mails y a busca contacto, pero ainda no tin ningun contesta concreto. Na mes momento nan a informa IVA, pa motibo cu nos ta di opinion cu mester actua mas rapido posibel. Lamentablemente te cu dia di awe, e departamentonan menciona no a tuma ningun accion.

Asociacion ADS a tuma nota di un tendencia cu nan a adverti riba dje pa varios aña caba.

ADS a tuma nota cu recientemente departamento di Economische Zaken a duna un permiso pa establece un clinica nobo di dentista. A otorga e permiso aki na Dental Wellness VBA, unda e directora di e compania di dentista aki NO ta un dentista, sino un mondhygienist, O. van de L’Isle.

E higienista dental menciona a publica advertencia riba Facebook di Universidad El Bosque, caminda e tabata pidi pa dentista of ortodontista cu a gradua di Universidad El Bosque of Javariana na Bogota pa aplica pa un trabao na Aruba. Lamentablemente pa e futuro dentistanan, e advertencia aki ta di un clinica priva, cu ta existi riba papel so. Den e anuncio riba Facebook e persona aki, van de L’Isle, a sconde tras di un nomber di clinica “Lumident”, cu tampoco no ta existi. E garantia cu el a propaganda den su advertencia ta: Un bon salario, reglamento di permiso pa estadia y trabao y tambe e permiso di AruBIG pa por traha na Aruba.

Pa haci e caso mas increibel e clinica dental aki a logra haya un permiso di AruBig pa un dentista di Colombia cu a solicita. E peticion pa AruBig a worde otorga cu un “intentie verklaring” di Dental Wellness VBA. Siendo cu Dental Wellness no ta ni registra den AruBIG y no ta ni den practica ainda. E ta e comienso di e mal uso di nos AruBIG cu su intencion primordial tabata pa yuda nos yiunan di tera cu a studia den region. Ta di lamenta cu e instancianan concerni ta haci e tipo di eror aki.

Asociacion ADS ta pidi pa un splicacion! Ki dia a cambia e regla cu cualkier Dentista por haya e permiso aki? Kico ta e beneficio pa e yiunan di tera? Of ta bira cu cualke Dentista por haya e permiso di AruBIG? Con nos por sigura calidad y seguridad pa nos pashentnan?

Esaki ta un problema structural cu mester worde corregi mas pronto posibel pa mitiga e daño cu e ta causando. DVG, Economische Zaken, y IVA mester traha conhuntamente pa por brinda e pashentnan di Aruba e cuido cu nan merece di calidad halto y pa mantene e integridad di AruBIG. Asociacion ADS ta di opinion cu esaki ta dos caso cu mester worde atendi cu suma urgencia.

Relato di parti di werkgroepcommissie di Aruba Dental Society.