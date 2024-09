Directiva di CAPA ta tapa cos y ta di mala fe

The content originally appeared on: Diario

Segun Comision 11 ta subraya

ORANJESTAD (AAN): Riba Diamars 3 di September mester a tuma lugar den Corte di Prome Instancia, e caso di Comision 11 (cu ta consisti di 11 miembronan critico di e Cooperativa CAPA) versus directiva di CAPA.

CAPA ta un cooperativa di miembronan di SEPPA, unda e miembro por spar y fia placa cu un interes abao. E exigencia di Comision 11 na Corte ta pa Dir-CAPA stop di manipula, stop di sconde informacionnan y stop di trece malinformacionnan tocante un hortamento di placa den nos cooperativa, cual suma na 382.000 Florin.

Na final di 2022 tur hende por a lesa y tende den prensa cu tabatin un ladronicia grandi den e Cooperativa, unda un trahador lo a horta 200 mil Florin. E dama ta un ex-trahador di CAPA.

Den nos RGAM-2023 (Reunion General Anual di Miembronan 2023), dia 9 November 2023. Directiva ta informa miembronan cu e suma total di e ladronicia ta 382.000 Florin y cual hortamento a sosode durante 9 luna, esta di Januari 2022 te cu September 2022. Un banco local lo ta envolvi den e caso y e posibilidad ta, cu CAPA por recobra e suma grandi di e ladronicia for di banco aki. Tambe cu Banco Central a conseha Directiva di CAPA pa laga haci un Investigacion Forensico, no door di Ministerio Publico. E investigacion Forensico, segun directiva, a duna como resultado cu miembronan di directiva y ni di comisionnan ta carga culpa.

Directiva no a informa con e ladronicia a tuma lugar, con a constata e ladronicia. Hecho ta cu Directiva di CAPA a tuma den servicio un persona cu un record malo di ladronicia na otro empresanan, sin debido control di su pasado, a dune un trabao di confianza atrobe sin control y cual a facilita e ladronicia durante 9 luna. Directiva di CAPA no tabatin control ariba e maneho financiero. Aki e frase, “Little knowledge can be very dangerous” ta ricibi su balor.

Comision 11 a lanta pa busca e berdadnan di e ladronicia di 382.000 Florin. Dia 6 April 2024 ta sali un betekening di CAPA den prensa, a consecuencia di un veredicto di Juez, dia 11 October 2023. E veredicto ta papia di un caso CAPA vs. Persona cu a comete e ladronicia. Pues un veredicto un luna prome cu e RGAM-2023 a tuma lugar y cual veredicto a worde disimula (verzwegen) door di Dir-CAPA durante e Reunion General aki. Esaki a crea sospecho y desconfianza, cu Dir-CAPA ta scondiendo algo, ta tapa cos. Comision 11 a worde lanta y nan a bay busca e berdad.

A bay cartanan na Dir-CAP y tambe apelacionnan pa nan por ricibi e veredicto di 11 October , e Investigacion Forensico. Un investigacion Forensico, hopi biaha ta pa cumpra bo inocencia. Abo ta pidi y paga pa e investigacion. Na final abo tin hopi di bisa den e resultado di e investigacion. Na Hulandes nan ta bisa “Wie betaalt, bepaalt”. Tur hende sa di e Investigacion Forensico na RDA, unda despues tur investigacion a para.

Tambe Comision 11 a pidi e registro di miembronan di CAPA, esaki di acuerdo cu articulo 30, lid 3 di statutonan di CAPA, pa nos por acerca miembronan. Pero ningun reaccion positivo. Na Mei a entrega un carta pa nan reuni cu Dir-CAPA, pa nan por ricibi contestanan/informacionnan ariba e inkietudnan como miembro di CAPA. Mala Fe a haci cu Comision 11 no a ricibi ni un contesta.

Mas caso den corte: A bin mas caso den Corte relaciona cu e Robo di 382.000 Florin. Riba 31 mei 2024, 3 miembro di Comision 11 a bay pa presencia un caso den corte, di CAPA vs un persona cu ta traha na un banco local. Straño, e Abogado di CAPA a prohibi miembronan di CAPA pa presencia e caso aki. Cual segun informacion ricibi despues, a termina cu un veredicto contra e trahador aki, kende mester paga CAPA e suma di 16.000 Florin, y no e banco manera Directiva a informa. Comision 11 no sa kico ta bay sigui.

Lo bay tin mas casonan asina, pa yega na e suma total di 382.000 Florin? Directiva di CAPA keto bay ta sigui tapa cos y sigui cu e mentalidad di Mala Fe.

Comision 11 a bay Corte 6 juni 2024: Comision 11 a prepara su peticion na Corte y dia 6 di juni 2024 Comision 11 a entrega su peticion na corte di Prome Instancia y nan peticion na Huez ta claro y husto: (*) Pa obliga Directiva CAPA pa yama un reunion General dentro di 4 siman despues di e veredicto, cu e agenda: (1) Directiva CAPA mester entrega tur actanan y informacionnan relaciona cu e ladronicia. (2) Miembronan mester ricibi un copia di e veredicto di 11 October 2023, copia di e veredicto 31 mei 2024 y tambe e Investigacion Forensico.

Ultimo accionnan di Mala Fe: Informacion cu a ricibi di Corte di Prome Instancia ta, cu directiva di CAPA, despues cu nan a ricibi e peticion pa e caso den Corte, na final di juni, nan a tarda mas cu 2 luna y te dialuna 2 september mainta, Directiva di CAPA a pidi nan abogado pa defende nan den Corte y tambe a entrega nan abogado tur documento.

Pa Comision 11, e tardamento cual a causa e uitstel (posponemento) di e caso, ta un acto di Mala Fe. E abogado no tabatin tempo pa prepara su mes pa defende e caso dia 3 di September y a pidi uitstel. Corte a pone e caso awor te dia 5 november 2024, un fecha basta leu.

Directiva CAPA dia 21 augustus 2024 a yama un Reunion General pa dia 19 di september 2024, cual ta casi 4 luna lat. Statutonan di CAPA ta bisa cu e RGAM mester tuma lugar prome cu 1 juni. E reunion tin 11 puntonan di agenda, pero nada di e ladronicia, otro acto di Mala Fe.

Pero pa Comision 11, e lucha, pa haya sa e berdadnan di e hortamento di 382.000 Florin ta sigui.