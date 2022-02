Directeur SVB opgelucht door aanvang competitie

25/02/2022 10:01

Stan Herewood

SVB-directeur, Mitchel Kisoor.



PARAMARIBO –

Mitchel Kisoor, directeur van de SVB heeft aan dWT gezegd opgelucht te zijn dat de competitie vrijdag begint na een voetballoze periode van bijkans twee jaar. “Ik moet toegeven dat bestuur en spelers sindsdien hun hoofd hebben gebroken wat te doen na de Corona-pandemie”. Ofschoon de nationale tak van sport zwaar was getroffen is continue nagedacht en gewerkt naar terugkeer naar het normale. Het bestuur heeft enkele keren gepoogd de competitie op de rails te brengen.

“Kort na mijn aantreden in october als directeur, was het een

van mijn hoofdtaken om tot normalisatie over te gaan. Samen met

voorzitter John Krishnadath en de technisch directeur Bies Kali is

de kar getrokken. Het begon bij consultaties over een warming-up

toernooi. Een aantal personen heeft het project gebagatelliseerd.

Ik kan me dat voorstellen dat het geloof na enkele maanden was

vervlogen bij de leden over begin van de competitie. Het team

belast met de organisatie van het toernooi verdient een pluim.”

Blokkades

De SVB directeur wijst er op dat het een meevaller was dat

direct na het warming up toernooi de twee vriendschappelijke

toernooien voor natio succesvol zijn afgewerkt. Ongetwijfeld heeft

dit toernooi de hype rondom natio in stand gehouden. Kisoor is van

mening dat de voorbereiding om te komen tot de competitie nooit is

losgelaten. De blokkades waren vaccinatie en de voorbereidingstijd,

maar gaandeweg is de storm gaan liggen omdat steeds meer spelers en

officials zich lieten vaccineren.

Een groot deel van de clubs lag op sterven en waren niet in

staat het hoofd boven water te houden, totdat een official van de

Guyanese voetbalbond de SVB adviseerde de clubs per wedstrijd een

wedstrijdfee te geven van 500 Amerikaanse dollars. Alleen voor het

partciperen aan de wedstrijden. “In Guyana heeft dat gewerkt, werd

gezegd.” Na calculatie bleek het direct en op termijn een werkbaaar

voorstel te zijn voor de Surinaamse bond. In Guyana is het geld

gegeven voor de voorbereidings- en exploitatie kosten en daar was

succes mee. “Als je zo’n vier wedstrijden per maand speelt kom je

al gauw op een 40.000 Surinaamse dollar, benadrukt Kisoor.

Intensive care

Voor clubs die op de intensive care liggen is het een aardige

hap. De clubs hadden een hogere calculatie gemaakt, deelt Kisoor

mee, maar kwamen later tot de bevindingen dat de 500 US dollar voor

de startfase een goed begin is. Hij wijst er op dat de SVB alle

overige kosten dekt. Voor sommige clubs is dat een dekking van ruim

60 procent van hun maandelijkse exploitatiekosten, rekent hij

voor.

“De organisatie van de competitie en het treffen van voorziengen

voor het testen en betalen van arbiters komen geheel voor rekening

van de bond. Enkele clubs hebben niet ingeschreven voor deelname

aan de competitie. Kisoor bevestigt dat modellen aan het uitwerken

zijn om deze clubs toch wel aan boord te krijgen. Intussen is door

de autoriteiten toestemming gegeven alle secties te laten beginnen

met de competitie binnen de bond. “We zitten wel met weining kader,

maar onze aandacht is gericht op aanvang van de vrouwen, jeugd- en

lidbonden competitie.

Leerproces

De medische staf van de SVB heeft statistieken bijgehouden

tijdens het warming-up toernooi en heeft daarmee een leerproces

doorgemaakt, ervaring opgedaan en de koudwatervrees van zich

afgeschud. De statistieken zijn door bondsarts Preveen Mankoe in

een rapport vastgelegd. Zo is bekend geworden dat 946

antigeentesten zijn uitgevoerd. Van dit aantal zijn 13 personen

positief getest. Deze groep is volgens het protocol in isolatie

geplaatst, met verdere monitoring van de arts. De positief geteste

personen hadden lichte klachten. Opdrachten voor ziekenhuisopnamen

zijn niet gegeven.

De voorzichtige conclusie van de bondsarts in het rapport is dat

het spelen met volledig gevaccineerde spelers de kans op het

verspreiden van het Covid-19-virus drastisch vermindert en het

regelmatig testen zijn nut heeft bewezen. Verder concludeert de

bondsarts dat het competitie protocol van de SVB een uitermate

geschikt instrument is om de competitie veilig te organiseren.







