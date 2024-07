DIP ta keda den un situacion dificil y critico, pero gobierno ta trahando pa haya tur solucion

The content originally appeared on: Diario

Prome Minister Evelyn Wever Croes:



Ta trata di automatiza tur cos pa mihor progreso

ORANJESTAD (AAN) Den entrevista cu Minister Presidente, Evelyn Wever-Croes, el a expresa cu Departamento di Infrastructura y Planificacion (DIP), ta keda den un situacion hopi dificil y critico. DIP ta un departamento cu a pasa den hopi problema, e ultimo añanan, pero gobierno ta den e fase pa yega na solucion.

E dignatario a bisa cu e investigacionnan penal anterior, cu tabata tin diferente caso cu a envolve ex-ministernan di Infrastructura, manera e Casonan Avestruz, Flamingo, Kukwisa, cu a paraliza e departamento, literalmente.

“Tabata tin gewoon, afdelingnan cu porta tabata cera na lock, cu ni un hende por drenta ni sali y tur papel mester a keda eyden, pa Ministerio Publico por a haci su investigacion. En fin, e investigacionnan a paraliza e funcionamento di e departamento. Na cierto momento OM a indica cu nan no ta bin haci inval mas, cu nan tin tur informacion cu nan mester, y e ora ey a cuminza na elimina e retrasonan cu tin”, Minister Presidente a declara.

El a agrega cu hopi biaha mester a conta na man cuanto peticion in entrega. Nan no tin hopi dato automatiza, y gobierno ta bay traha riba dje.

“Inventariza kico tur trabao cu tin, automatiza mas hopi cu ta posible, y aworaki nan ta trahando riba inhaalactie. Pa mi cu e por bay mas lihe. E no ta bayendo mes lihe cu mi tabata kier, pero por fin tin movecion, specialmente riba e parti comercial aworaki”, Prome mandatario a subraya.

Minister Presidente a señala cu no solamente pasobra tin hopi peticion, sino e parti residencial e reto cu gobierno tin ta cu no tin hopi tereno disponible, cla pa parti. “Kiermen, tin hende ta wardando for di 2014, imagina bo, diez aña pa haya un tereno pa construi nan cas. DIP no por yama tur e hendenan ey mesora pa nan bin pasobra no tin tereno pa duna nan. Ora nan yama nan, nan tin cu bin cu papel di banco, cu un par di declaracion cu despues di un luna el a pasa y e tereno no ta disponibel. Pues, ki nos ta haciendo pa e parti di cas, di vivienda?” Minister Presidente a indica.

El a agrega cu diferente cos nan ta haciendo. Un di nan ta cu tin un proyecto pa inventariza cual ta e terenonan cu tin ainda disponible. “Nos ta hayando un bon bista anto nos ta yama e hendenan di 2014, ‘ok, mi tin tereno pa bo; talvez no locual cu bo a pidi pero esaki ta locual cu mi tin, bo por bin cumpli cu bo rekisitonan, esaki ta e terenonan cu tin disponible”, asina Minister Presidente, encarga cu e cartera di Infrastructura, a señala.