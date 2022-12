DIP mester presenta su plan di mehoracion na Parlamento di Aruba na januari

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Den e situacion financiero cu nos ta aden awo, nos tin cu baha gasto y hisa entrada. Pa hisa entrada, nos tin cu diversifica nos economia, promove nos economia, sostene inversionista y crea mas cupo di trabou. Si nos mira unda e “bottlenecks” nan ta, kico ta e puntonan cu ta stroba nos

economia desaroya.

Tin varios, pero un cu cada bes ta keda bin bek dilanti, ta e servicio cu DIP ta duna na pueblo. Pa ciudadanonan cu tin e deseo pa construi nan cas, pero den e caso di economia sigur na esnan cu tin e deseo, plan y financiamento cla pa cuminsa, pero no ta ricibi e cooperacion di DIP. Con nos kier pa nos economia progresa?

Despues di casi un aña ta warda DIP bin presenta un plan di mehoracion. Mi no tin motibo pa kere cu tin algo riba papel caba, cu DIP por presenta e luna aki ainda. Pesey, no solamente mi ta sostene e mocion di colega Ricky Hoek, pero mi a urgi nos Minister di Infrastructura, como esun cu ta politicamente encarga cu DIP, pa percura, pa asina aña bolter, parada di flambeu dobla na rotonde Talk of the Town bay abou, yega ex-DOW.

Pa DIP bin Parlamento, preferibelmente den un Openbare Bijeenkomst pa pueblo tambe por scucha y duna un splicacion kico ta e plan di mehoracion pa cu nan servicio na pueblo di Aruba.