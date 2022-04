Diorama’s centraal in expo Amsterdam Museum over slavernijgeschiedenis

20/04/2022 09:59

Om het verhaal van de trans-Atlantische slavernij en de gevolgen daarvan tastbaar te maken, heeft Rita Maasdamme (1944-2016) 23 diorama’s gemaakt, die op diverse locaties in Nederland en op Aruba werden tentoongesteld. “De kunstenares is in 2016 overleden en al haar spullen, waar ze tijd en geld in stopte, zijn sinds haar overlijden in twee opslagruimtes in Nederland terechtgekomen. De familie wil dat ze een goede plek krijgen”, vertelt Annemarie de Wildt.

De conservator van het Amsterdam Museum is bezig voorbereidingen

te treffen voor een tentoonstelling in oktober waarin de diorama’s

centraal staan. In verband met een storytellingtraining, een

twinningproject tussen het Amsterdam Museum en het Openluchtmuseum

Fort Nieuw-Amsterdam in Suriname, heeft ze de deelnemers verteld

over deze diorama’s.

Ze heeft op A3-papier prints gemaakt van enkele waarop scenes

als het leven op de plantages, marrons, inheemsen, maar ook de

bromkidyari (bloementuin) van de in Suriname voorkomende

bevolkingsgroepen als inspiratie dienden om er door de deelnemers

een eigen verhaal van te maken. In vertel- en theatrale technieken

werden de deelnemers bijgeschoold door gasttrainer Tolin

Alexander.

Op de tweede dag mochten ze hun verhaal op eigen wijze

presenteren. Dit is door documentairemaker Kevin Headley

vastgelegd. Korte fragmenten van deze opnames zullen onderdeel zijn

van de tentoonstelling in het Amsterdam Museum. “Hiermee willen we

de verschillende perspectieven die er over de geschiedenis zijn

tonen”, legt De Wildt uit.

Surinaamse elementen

Maasdamme werd op Aruba geboren uit Surinaamse ouders. Haar

vader werkte vier jaar bij de olieraffinaderij op Curacao en keerde

daarna terug naar Suriname, waar hij zijn vrouw huwde. Het jonge

echtpaar verhuisde naar Aruba waar het vijf kinderen kreeg. In 1960

zijn Rita en haar zus Brita naar Nederland gegaan voor een

vervolgopleiding.

Rita leerde voor coupeuse en werkte als handwerklerares. In de

jaren tachtig werd zij arbeidsongeschikt verklaard en begon ze de

diorama’s te maken met als rode draad het verhaal van de

trans-Atlantische slavernij en de gevolgen daarvan. Ze heeft nooit

in Suriname gewoond, maar kwam er vaak op vakantie.

Belangrijke verhalen in de diorama’s zijn de afschaffing van de

slavernij en de wijze hoe slaven werden behandeld. De Wildt laat

een plaatje van een vrouw zien die iets dat zwaar lijkt op haar

hoofd vasthoudt. Iets verder van haar is een man met opgetrokken

knieen, waartussen een stok is gestoken, aan handen en voeten

gebonden.

Een zware lijfstraf die in de geschiedenisboeken bekend staat

als de Spaanse bok, in het Sranan Spansboko. “Ik wijs je

nu de foto’s, maar als je die poppen in het echt ziet, dan heb je

er een heel ander gevoel bij. Het is heel heftig om zo naar een

gruwelijke scene als een Spaanse bok te kijken”, beaamt de

conservator.

Andere thema’s die Maasdamme heeft uitgebeeld zijn het leven op

de plantages, maar ook waarin de verschillende bevolkingsgroepen

met hun eigen klederdrachten, flora en fauna van Suriname en de

Antillen een hoofdrol spelen. Voorbeelden hiervan zijn de

Tula-opstand op Curacao en de Hindostaanse immigratie naar

West-Indie (Suriname).

Nalatenschap goed bewaren

Maasdamme heeft poppen van rond de dertig tot 35 centimeter

gemaakt. “We kunnen haar niet meer interviewen hoe ze het onderzoek

heeft gedaan. Aan de hand van bepaalde scenes mogen we wel de

conclusie trekken, zoals de officieren die in het moeras op zoek

gaan naar de weggelopen tot slaaf gemaakten. Dat is een scene uit

het boek van John Stedman”, zegt De Wildt.

Behalve de poppen zijn bijbehorende miniaturen als een stamper,

suikerrietplantjes, inheemse zeef, inheemse hutten, marronhuizen

met tembe art, flora en fauna gemaakt. De Wildt is op zoek naar

personen die contact hebben gehad met Maasdamme. Van haar weet de

conservator dat ze deze miniaturen niet zelf heeft gemaakt. Zo

heeft ze samengewerkt met gedetineerden in de gevangenis van

Amsterdam. “Wat we aan het doen zijn is, om het verhaal te laten

vertellen door de mensen die haar hebben gekend.

