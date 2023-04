DIMP ta sigura cu BBO na frontera no lo aumenta prijs

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Marco Berlis (MEP):



Tur inquietud di Parlamentarionan a wordo contesta

E tin hopi beneficio pa comerciantenan

ORANJESTAD (AAN): Recientemente DIMP a haci un presentacion na Parlamento di Aruba tocante e tema di BBO na frontera. Despues di e presentacion coleganan Parlamentario a haci varios pregunta y tur a wordo contesta.

Na final tur inkietud di coleganan a wordo contesta y por a compronde cu enberdad e BBO na frontera aki no ta bay haci diferencia den prijs y gasto pa e comerciante y tampoco e ciudadano. Lamentablemente nos por a nota con e fraccion di AVP a sali por la goma y a yama tur comerciante pa gañado, DIMP pa gañado y gobierno pa gañado riba e tema aki. Y kende a bisa esaki? Sr. Benny Sevinger, parlamentario y ex-minister condena di a wordo soborna y pa verduistering. Ken pueblo lo kere?

Comerciantenan Uni, Departamento di Belasting, Sr. Miguel Mansur cu a declara cu BBO na frontera ta bon pa Aruba of un parlamentario condena di soborno y verduistering? Den e articulo aki lo mi resumi algun punto cu DIMP a trece dilanti den nan presentacion y entrevista di prensa riba BBO na frontera.

Loke ta e beneficionan pa comercio y pais: DIMP a enfatisa cu no lo tin aumento den prijs di producto. E diferencia lo ta cu enbes cu e comerciante ta paga BBO “na final” e lo pag’e “adelanta.” Sinembargo e BBO aki cu wordo paga adelanta por wordo kita di nan bentanan mesora e mesun luna. Esaki ta haci cu e comerciante no ta keda cu un buraco financiero pero ta resolve mesora, pasobra e ley nobo aki ta facilita esaki. E areglo aki den ley ta haci cu e gastonan di e comerciante no ta subi.

Comerciantenan a boga pa e BBO na frontera y ta di acuerdo cu ne. Comerciantenan Uni a vocifera esaki atraves di Sr. Ponson den un conferencia di prensa na November 2022.

E BBO aan de grens ta atende cu e problema di e competencia inhusto cu comerciantenan ilegal a crea contra comercio legal. Comercio legal ta paga BBO caba pero esnan ilegal no. Pesey, BBO na frontera su entrada principal lo bini di negoshinan ilegal cu no ta contribuyendo na BBO y na caha di pais Aruba. Pesey Comerciantenan Uni ta di acuerdo cu e BBO na frontera pasobra awor e comerciante ilegal mester hisa prijs pa via cu e tambe mester paga esaki awor. Pa e motibo aki e BBO na frontera ta trece un “Level Playing Field” pa comercio en general. Kico esaki ta significa? Awo tur comerciante legal y ilegal tin mesun gastonan y nan prijsnan lo bira similar.

E 40 miyon florin cu BBO aan de grens lo bay genera lo bin den su gran mayoria di e negoshinan ilegal. Sinembargo pasobra nan ta ilegal, nan no lo por trek af e BBO na frontera aki manera negoshinan legal. Esaki lo por encurasha negoshinan ilegal pa registra y legalisa nan mes den e sistema y asina contribui manera mester ta na economia di nos pais.

Nos por a nota cu AVP a sali cu varios mentira riba e BBO na frontera. Un fraccion cu a wordo categorisa pa nan mesun colega parlamentario Ryçond Santos do Nascimento como corupto y mentiroso. Un fraccion y partido berde cu ta opera bao di un cultura di cobardia y un grado di corupcion excepcional pa purba alcansa nan meta usando cualkier argumento falso cu e por haya.

Ta ironico cu net esnan cu tur dia a grita cu Minister Presidente Evelyn Wever-Croes ta un gran gañado a resulta di ta e mentirosonan di mas grandi di e siglo aki. E berdad no ta drumi, e berdad semper ta sali na cla!