DIMP ta boga pa tur contribuyente cu ta debe impuesto riba vehiculo di motor cumpli cu pago

Awo, cu situacion economico di Aruba a drecha:

ORANJESTAD (AAN) – Directora di DIMP (Departamento di Impuesto), Luenne Gomes-Pieters, a agrega cu no cumplimento di impuesto riba plach’i number, ta practicamente 20%. El a señala cu tin 477 di MFA, cu tin motocicletanan cu no a haci ni un pago at all; 230 plach’i tour cu tampoco tin pago registra, y 359 plachi di V-cars (rental cars) cu no a haci ni un pago riba nan debe di impuesto di vehiculo di motor.

“Esaki ta algo cu ta duna un tiki preocupacion, mirando cu e A plachinan nos ta spera, mirando cu nan ta e categoria mas grandi, cu tin un parti cu no ta paga. Pero nos kier pone enfasis riba e plachinan cu ta duna servicio den nos sector turistico” Gomes-Pieters a señala.

DIMP ta mira cu Aruba su economia ta cuminza trek an, despues di pandemia. Berdad nos pais a pasa den un situacion hopi grave, cu un impacto grandi riba su finanzas publico, y tambe den e cartera di cada un ciudadano, esnan cu tin negoshi mescos cu e forza laboral a sinti e efectonan di e pandemia, pero aworaki por mira cu esaki ta conta pa pasado, pasobra e economia di Aruba ta hopi fuerte, y cu ta wordo sosteni den mayoria parti door di e actividadnan den e sector turistico, y DIMP kier tog, manda un señal cu nan kier exigi di e contribuyentenan aki, pa nan cumpli.

Por a compronde tempo cu e situacion tabata preta, pero awo cu e situacion a mehora, ta expect di tur e contribuyentenan cu nan ta cumpli cu pago di impuesto di plach’i number.