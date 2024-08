DIMP ta atende tur melding cu drenta relaciona cu negoshi cu no ta registra y no ta paga impuesto

The content originally appeared on: Diario

Directora di DIMP ta encurasha comunidad pa no participa, pero denuncia:

ORANJESTAD (AAN) Departamento di Impuesto ta wak e registracionnan di negoshinan nobo. Directora di DIMP, Luenne Gomes-Pieters a splica esey, den entrevista cu DIARIO; nan tin un ekipo di FIOT cu ta traha riba esaki, y tambe un grupo special di registracion di cliente, y naturalmente ta un volumen grandi cu no tur ora DIMP por atende cu nan di biaha.

Gomes-Pieters a indica cu DIMP ta haya hopi tip via su tip line, y via nan website impuesto.aw, unda cu nan ta mira cu tin actividadnan economico of comercial cu no ta registra na Departamento di Impuesto, y nan ta bay bishita e contribuyentenan.

“Pues, e ta cana segun secuencia di e trabaonan cu nos ta haci, y e preocupacion ta mutuo pasobra eigenlijk, nos tur tin cu contribui cu impuesto, si nos ta haci negoshi na Aruba. Mas trempan of laat, impuesto ta yega na bo porta”, directora di DIMP a expresa.

El a comenta cu esaki ta algo cu e ta pensa cu hendenan ta kere cu no ta e caso, pero si tin dos cos sigur den bida: “Cu nos tur tin cu muri un dia, y cu nos tur tin cu paga belasting”.

Si e contribuyente no ta paga belasting, e ta sigui pa su yiunan heredero, cu lo mester atende cu esaki.

Luenne Gomes-Pieters a agrega cu DIMP ta haya melding di negoshinan cu ta tuma lugar na cas di hende na un forma clandestino, manera drechamento di airco, servicio di drecha huña, cabey, etc. Tin avisonan cu ta wordo poni den media, pero e negoshi no ta registra.

Esaki ta e asina yama economia informal na cual nos tur ta pertenece, si nos ta participa. Luenne Gomes-Pieters a bisa cu e no ta haci huña ni cabey cerca un hende cu e sa cu no ta pagando impuesto. “Si bo bay hacie bo ta haya un prijs mas barata, berdad, pero bo sa cu bo ta parti di e problema tambe”, Gomes-Pieters a señala.

Directora di Impuesto a bisa cu si DIMP ta haya un melding e ta atend’e cu ne, y e sa cu riba tereno di beyeza, por ehemplo, tin hopi competencia, no solamente na un manera sano pero cu ta ofrece servicio mas barata, pasobra no ta paga impuesto. E kier encurasha comunidad pa meld esaki via impuesto.aw. E por ta di manera anonimo of pa medio di un email unda e denunciante ta pone su nomber y DIMP ta feedback despues ki stap e ta tuma. Pero nan ta atende tur e meldingnan aki.