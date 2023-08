DIMAS ta trahando duro poniendo tur cos na ordo bek pero tin falta di personal, por ehemplo pa tur cos bay automatiza

The content originally appeared on: Diario

Monique Van Wilgen, director suplente:

ORANJESTAD (AAN) — Monique Van Wilgen, ken actualmente ta director suplente di DIMAS, eherciendo e funcion aki for di comienzo di Mei ultimo, den un entrevista cu DIARIO a menciona cu e ta encarga cu e parti huridico, y mester a pone hopi cos na su lugar, por ehemplo, casonan cu tin na Corte, e maneho mes y ademas di parti di Asilo.

El a señala cu ainda tin hopi aspecto cu mester drecha y wak kico a bay fout. Y nan ta bezig ta poniendo esaki bek in place. Tin hopi cos cu awo, poco, poco ta canando, y un maneho nobo desde April di e aña aki. Van Wilgen a comenta cu na comienzo e tabata un tarea basta duro, y den e temporada aki diferente empleado a bay cu vacacion.

El a agrega cu tin basta tarea pa wordo haci ainda, pero e ta bayendo, y mester custumbra hasta cu e medewerkernan, y hasta cu e cambio. Nan ta purba pa mas tanto posible tur cos bay segun e maneho, ley y reglamento.

Tocante e procedure cu hendenan ta rekeri di DIMAS pa un trabao, tin hopi tardanza segun opinionnan cu ta drenta na redaccion. Señora Van Wilgen a señala cu na prome lugar e clientenan mester presenta e documentonan necesario cu ta wordo pidi, y ora DIMAS ta haya tur esey, e ora ey nan ta tuma e decision y e proceso ta cana.

Pero tambe DIMAS ta keda depende di otro instancianan cu nan ta pidi conseho, manera DIMP y ora ta trata di un prome permiso tin cu haci su testnan medico, y DIMAS ta keda pendiente pa e persona presenta esaki, tanten esey no sosode no por tuma decision.

Ademas tin varios empleado cu a baha cu vut, loke a crea falta di personal, y asina mes DIMAS ta purba di maneha mas lihe posible e proceso. DIMAS kier bay na un sistema automatiza, manera e portal, pero nan tin algun dificultad cu e sistema, pero asina nan ta bay poco, poco pa yena e falta di personal cu nan tin actualmente, pa haci tur cos automatiza.

Pero el a subraya cu ora un persona entrega tur e documentonan necesario, e ora ey e proceso ta cuminza cana conforme e Landsverordening cu DIMAS ta traha cune, y e tin seis siman pa contesta riba e peticion. Si den seis siman e persona no haya contesta of e por haci un apelacion cu e no a haya contesta, of e por wak riba website con e peticion ta canando. Ora tin afdrage kiermen cu DIMAS a manda contesta riba e persona su peticion caba. DIMAS kier pa mas compania haci uso di e portal pa e ora ey bay automatico, y esey ta e plan cu DIMAS tin aworaki.