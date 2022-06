DIMAS ta prefera pa tur peticion wordo entrega den forma digital, segun Marilyn Wout a splica

The content originally appeared on: Diario

Laga e rij pa esnan cu mester di e help desk:

ORANJESTAD (AAN) – Den conferencia di prensa, Marilyn Wout, Relacionista Publico di DIMAS, a splica cu tambe tin personanan cu no por haya un carta di re-entrada.

Esakinan ta e personanan cu nan permiso a caduca, y no a entrega un peticion pa prolongacion, of pa un cambio di garante, personanan no residente na Aruba, kiermen cu no ta inscribi na Censo, pero tambe personanan cu apenas aworaki ta bay haci un peticion di un prome permiso. E personanan aki tampoco por haci uso di un carta di re-entrada. Pues, ta miho pa nan warda e permiso yega pa nan lo por biaha.

“Nos ta recorda tur cliente cu na momento cu bo haci entrega di cualkier peticion na DIMAS, sea un permiso, restitucion, duplicado, carta di re-entrada, entrega tur, pero tur documento; controla cu bo tin tur e filenan cu bo, segun e check list, e rekisitonan pa tal documento. Asina aki bo ta evita cualkier inconveniente, tardanza, dolor di cabes y por ta mas trankil tambe cu bo por haya locual bo tin derecho riba dje”, Wout a señala.

El a agrega cu pa locual ta e peticionnan di permiso, tambe DIMAS ta haci un suplica pa entrega nan online. No ta necesario pa haci un cita sea via website of cu ta bin para den e rij pafo na DIMAS.

DIMAS ta prefera pa esnan cu para den rij ta pa e help desk, cu nan tin pregunta, un duda, of un keho. “Esaki ta e personanan cu nos ta prefera di ricibi den e help desk pa asina nos por guia nan miho. Pero si ta pa entrega un peticion fisico, nos ta prefera pa por fabor, entrega esaki den forma digital, y pa tur rekisito ta completo. Kiermen no lubida passport, of un passport photo, firma e documento. Percura pa tur cos ta completo, cu DIMAS no mester pone e peticion ey on hold, sino cu nos por, gewoon, sigui cu e proceso”, Wout a señala.