Dikkop wordt eerstvolgende exploratieput Apache

07/05/2022

-

Van onze redactie



Foto: APA



PARAMARIBO –

De eerstvolgende exploratieput in het boorprogramma van Apache Corporation (APA) en TotalEnergies voor de kust van Suriname is bekend. Tijdens een conference call met aandeelhouders heeft Apache-topman John Christmann aangegeven dat de boorput ‘Dikkop’ zal worden aangelegd in Blok 58.

In deze concessie zijn al vijf significante ontdekkingen gedaan

en wordt momenteel onderzoek gedaan naar de omvang van de aanwezige

olie- en gasreserves. Zodra de zogenoemde appraisal is

afgerond, zal een beslissing worden genomen of de voorraden in

productie zullen worden gebracht.

De in Houston, Verenigde Staten gevestigde APA heeft een belang

van 50 procent in het areaal en exploitant TotalEnergies de andere

helft. De ‘prospect’ zal worden geboord met behulp van de Maersk

Valiant van Maersk Drilling na operaties bij de exploratiebron van

Krabdagu te hebben afgerond, zei de algemeen-directeur donderdag

tijdens Apaches eerste kwartaalmeeting.

Christmann: “In blok 58 zijn we gefocust op het boren van een

geprioriteerde lijst van exploratie- en beoordelingsputten in het

centrale deel van het blok om de reikwijdte en schaal van de

reserves vast te stellen om een eventuele eerste ontwikkeling

optimaal te onderbouwen.” In Suriname wordt reikhalzend uitgekeken

naar het moment waarop Apache en TotalEnergies bekend zullen maken

of de olievoorraden in blok 58 in productie zullen worden gebracht

of niet.

“De Dikkop-bron staat boven aan de lijst op de planning. Het is

een bron met potentieel zinvolle reserves waar TotalEnergies erg in

is geinteresseerd … we zien het denk ik als een beetje meer

risico, hogere opbrengsten omdat het een aantal andere seismische

kenmerken heeft dan we hebben getest, maar het heeft het potentieel

om nog meer propecten te ontgrendelen”, voegde Tracey Henderson,

senior vicepresident Exploratie, eraan toe.

Rasper-bron

Christmann benadrukte dat Apache de richtlijnen wat betreft

kapitaalsuitgaven voor 2022 met 8 procent heeft verhoogd naar 1,725

miljard US dollar. “Ongeveer de helft van deze stijging is

gerelateerd aan Suriname, aangezien we nu van plan zijn om het

boorschip Noble Gerry de Souza in het land te houden na het

afsluiten van de Rasper-bron in blok 53,” zei hij.

Het boren van deze exploratiebron is eind maart begonnen. De

beoogde diepte is nog niet bereikt. In deze concessie heeft Apache

een belang van 45 procent. TotalEnergies en Apache hebben

flow testoperaties bij Krabdagu al afgerond. Nu vinden de

pressure build-up-testen plaats. Deze moeten volgens de

Apache-toppers later deze maand zijn afgerond.







