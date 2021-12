Digicel schenkt internaat Atjoni koelkast en wasmachines

23/12/2021 13:01 – Samuel Wens

De koelkast en de twee machines die door Digicel zijn geschonken aan het Internaat van Atjoni. Foto: Digicel

BOVEN-SURINAME – Het Internaat van Atjoni krijgt steeds meer hulp aangeboden. Telecommunicatie bedrijf Digicel Suriname heeft twee wasmachines en een koelkast geschonken. “Het internaat maakte gebruik van de natuurkoelkast”, vertelt directrice Dana Doekoe-Paulus. “De afgelopen zes jaren waren wij genoodzaakt ‘s avonds onze groenten en fruit voor koeling in de dauw buiten te plaatsen.”

Maar dat is nu achter de rug. Doekoe is heel blij met de schenking. “Onze koelkast en wasmachine gingen kapot maar de overheid heeft niet voor vervanging gezorgd. Het wassen van kleren werd op de hand gedaan.” Doekoe streeft ernaar de koelkast langer dan tien jaren te gebruiken. “Zij zal in het magazijn geplaatst worden, want anders gaan te veel mensen eraan en dan kan er iets misgaan.”

Eugenie Hayes, hoofd marketing van Digicel, zegt over de schenking: “Wij hebben over de niet-eenvoudige situatie van het internaat gehoord. Wij wilden al lange tijd iets terug doen voor de lokale mensen, want er zijn heel veel Digicel-gebruikers in het gebied.” Daarom schroomde Digicel niet in actie te komen toen bekend werd in welke nood het internaat verkeert. Daar verblijven kinderen uit de verschillende dorpen van het Boven-Surinamegebied. “Wij hebben met dit gebaar gezorgd dat de internaatkinderen met schone kleren de school kunnen bezoeken en hun groenten ook kunnen bewaren.”

De groep Politiek Suriname 2de Kamer (PS2K) heeft ervoor gezorgd dat de goederen bij het internaat te Atjoni zijn aangekomen. PS2K had eerder een groentetuin voor het internaat aangelegd en een diepvriezer geschonken.

