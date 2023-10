Diesun y 14 aña di prison exigi pa duo cu a maltrata y mata adicto ambulante na San Nicolas

The content originally appeared on: Diario

​

Fiscal ta haya cu e acusadonan a maltrata e victima sin piedad

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e hombernan Schildona Williams (W.) di 31 aña di Jamaica biba na Aruba y Jonario Quant (Q.) di 21 aña kendenan ta wordo acusa cu dia 22 Januari 2023 a mata e homber Michael Kock den San Nicolas. Den sala di Corte tabata basta hende tanto abao como den e di dos piso pa scucha e caso. Entre e hendenan presente tabata e mayornan di e victima Michael Kock y famianan di e acusadonan.

Maltrata y mata: Hues a cuminsa puntra W. algun cos pero e no kier a bisa nada. Despues cu abogado mr. Carlo a papia cu ne, el a bisa Hues cu Kock a coy cartera di un dama y W. a bay hunto cu Q. bay busca Kock. Nan tabata bebe den American Bar y ora nan a sali, e dama a ripara cu e no tin su cartera den cual e tin e yabi di auto. A bay bek den e bar y a puntra un homber cu ta traha den e bar y ta wordo yama Rasta si el a haya un cartera. El a bisa cu no.

Nan a pidi’e check e cameranan di seguridad y ora Rasta a pasa esaki, por a mira con Kock ta pasa na e mesa di e dama y a pasa man pa e cartera. W. a rabia ora el a mira esaki y a bisa cu e ta bay busca Kock y dun’e un les. Q. a bay hunto cu W. y den Sint Maartenstraat nan a mira Kock den un cas. W. a drenta e cas y dal Kock un mokete di sorpresa den cara. Kock a perde conocimento y cay abao. Un dama den e cas a bisa W. cu den cas no ta maltrata hende. E ora ey W. a lanta Kock y bent’e pafor. El a bay paden pa splica e dama pakico el a dal Kock. Un rato despues Q. ta drenta e cas y ta mustra W. y e dama e cartera cu Kock a horta for di un dama den e bar.

Esaki a pone cu W. a rabia, bay pafor, bolbe hisa Kock benta abao y maltrat’e formal. Segun e dama di cas, el a mira con W. tabata bula riba pecho y barica di Kock y tabata dal’e cu mokete y skop’e. Tur e momentonan ey, Kock tabata for di tino.

Q., kende ta wordo sospecha di a maltrata Kock tambe, a bisa Hues cu e no a dal Kock skop manera ta wordo bisa. El a bisa cu el a djis bay listra den Kock su saco di carson y a haya e cartera. E dama den e cas a bisa cu despues di a maltrata Kock, W. a bisa e dama y un otro dama cu tabata den e cas cu nan ta testigo y si Polis mester haya sa, W. lo bin pa nan.

Victima benta riba caminda: Hues bisa cu patruya di Polis a bay Caya Sint Maarten pa un homber herida. A mira Michael Kock drumi riba caya tur na sanger. Michael Kock ta un adicto conoci pa Polis pero no ta problematico.

Hues a mustra cu dos dama cu ta traha den e bar hunto cu Rasta a bay busca Kock y nan a hay’e benta riba caminda. Nan a yama Polis. Rasta a keda cu Kock y e dos damanan a bay bek na e bar caminda nan a blokea e auto di e dama cu su cartera a wordo horta. Nan a baha for di auto y reclama W. y Q. pakico mester a maltrata Kock. E ora ey W. a bisa nan cu Kock a haya loke e merece. Nan a mira cu W. su mannan y su paña tabata na sanger.

Victima cu ribchinan y craneo kibra: Hues a mustra cu e raport medico ta mustra cu Kock a wordo interna den cuido intensivo y tabata den coma. Dia 7 Februari 2023 ainda e tabata den coma. Segun e raport, Kock a sufri diferente fractura na cara y ribchinan. Tambe fractura na craneo. Despues di 2 luna den como, Kock a fayece dia 16 Maart 2023. Autopsia a wordo haci ta mustra cu a fractura na craneo y sangramento den cabez.

Hues mustra cu W. a declara na Polis cu el a saca Kock pafor pasobra e dama a bisa cu no den su cas. W. ta sospecha cu ta un otro hende lo a maltrata Kock pafor ora e tabata den e cas. El a bisa cu el a dal Kock cu mannan habri. Q. a declara na Polis cu el a bay hunto cu W. y a mira W. dal Kock y bent’e riba caya. El a haya e cartera den saco di carson di Kock. E ora ey W. a bira mas rabia y a bay dal Kock diferente biaha cu mokete. Q. a declara cu e no sa si W. a dal Kock skop pero ora nan tabata cana bay pa American Bar, W. a bisa cu su pia drechi tabata haci dolor.

Demanda daño: Mama di Kock a manda carta pa Hues y bisa cu e morto di su yiu a afect’e hopi especialmente e forma con el a wordo mata. E ta hayando terapia pa recupera. Hues a puntra e mama si e kier haci demanda di daño. E mama a haci demanda inmaterial di 50 mil florin.

Fiscal: Fiscal a bisa cu Kock tabata un adicto hopi conoci na San Nicolas pero no ta un conoci di Polis. Fiscal ta haya cu W. y Q. a maltrata Kock manera un bestia y lag’e mal herida riba caminda. Fiscal a mustra cu e dama di e cas a declara cu W. a drenta cas y dal Kock un mokete den cara cu consecuencia cu Kock a perde conocemento. Despues W. a benta Kock afor di cas. Q. a bay listra Kock y a haya e cartera. Ora el a mustra esaki na e dama den cas, W. a bay pafor y bolbe hisa Kock benta abao y keda bula riba su pecho y barica. Tambe W. tabata keda dal Kock cu mokete den cara. Fiscal a mustra cu J.Q. mes a declara cu W. tabata keda dal Kock cu mokete den cara. Despues di 2 luna di a wordo maltrata, Kock a fayece. Fiscal a bisa cu segun autopsia, Kock a sufri 8 ribchi kibra, fractura di craneo y sangramento den cabez. Pulmon robez a klap sera. Kock a fayece door di infeccion na pulmon mientras cu e tabata den coma.

Complice di mata: Fiscal ta haya cu W. tabata e agresor principal pero Q. tabata eynan y tambe a dal. Ta Q. a bay listra den paña den Kock y a haya e cartera. Na opinion di Fiscal, Q. no a distancia su mes di e maltrato. Nan a sali hunto pa busca Kock y a bay hunto ora a caba di maltrata Kock. Fiscal ta haya Q. ta complice di maltrato severo.

DEMANDA DI DAÑO: Fiscal a bisa cu e demanda di 50 mil florin di daño inmaterial, no por pone prijs pa bida di hende. Fiscal a bisa cu ta di compronde cu e mama ta sufriendo pa morto di su yiu. Ta hopi dificil pa describi sentimento di mama. For di carta di e mama manda pa Corte, por compronde cu e mama ta siguiendo tratamento. Fiscal a pidi Hues pa honra 10 mil florin y declara e resto no admisibel. E 10 mil florin mester wordo paga door di e dos acusadonan of esun cu ta traha. E mayornan lo por cuminsa un caso civil si nan kier haya mas placa di daño.

Castigo pisa: Fiscal ta haya cu W. y Q. mester keda sera pa tempo largo. El a bisa cu no por ta asina cu ta tuma ley den man. Fiscal ta haya cu na un forma cruel tabata bati Kock cu tabata for di conocemento. El a bisa cu complice di mata ta un di e casonan mas serio den ley. El a splica cu segun ley mester wak si tin elementonan di peso pa subi e castigo. Fiscal a mustra cu e lamentable incidente aki a sacudi comunidad. E acusadonan a maltrata Kock sin piedad. Tur esaki ta elementonan cu por subi e castigo mas. Fiscal a bisa cu Kock no sa mes kende a dal’e y pakico. El a perde conocemento y nunca mas a recupera. El a menciona sentencia recien na Hulanda caminda a condena un persona na 12 aña di prison pa maltrato cu consecuencia morto.

Fiscal a exigi 11 aña di prison pa Q. y 14 aña di prison pa W.

Abogado: mr. Brito ta haya cu no por bisa cu Q. a maltrata Kock. E no ta complice di mata. El a purba kita W. cu tabata bati Kock pero W. a push’e y e tabatin miedo. Segun e abogado, e unico momento cu Q. a mishi cu Kock tabata ora a listra den saco di carson y a haya e cartera cu Kock a horta. E ta haya cu mester declara Q. liber. E abogado ta haya cu Q. no mester paga demanda di daño.

Mr. Carlo a bisa, si e morto ta culpa di W. y Q. E no ta haya esaki. Na opinion di Carlo, e unico cos cu W. y Q. por ta complice di dje ta di maltrato. E ta haya cu ni Q., ni W. tabatin intencion di mata Kock. E ta haya cu no por culpa W. di a mata of maltrato severo cu consecuencia morto. Pa loke ta e daño inmaterial, e ta haya cu daño emocional no ta wordo reconoci pa haci demanda. Ta asina cu Q a pidi disculpa na famia. S.W. a bisa cu sorry pa loke a pasa. No tabata su intension di mata Kock.

Hues a cera tratamento di e caso y 3 November 2023 pa 8.15 di mainta lo tin sentencia.