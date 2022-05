Diesseis aña di prison exigi pa sospechoso di asesinato di John Poentje Castro

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna di mainta 8.30 te den oranan di atardi, a tuma pa tratamento di e caso di asesinato di John (Poentje) Castro.

Fiscal a acusa Anderson Rasmijn (36) di Colombia biba na Aruba, di a tira mata premedita John (Poentje) Castro riba 22 December 2010. A tira den pecho y cabez di Poentje Castro, cu consecuencia cu el a fayece. Tambe Fiscal ta acusa Rasmijn cu riba 16 Maart 2021 el a asalta e homber H.F. cu cuchio y a bay cu un holoshi.

Asesinato di Poentje: Hues a bisa cu 23 December 2010 a haya Poentje morto den cura di cas cu dos impacto di bala. Polis a haci investigacion pero nada. Despues di 11 aña a bolbe habri e caso y for di e investigacion aki a resulta den detencion di Rasmijn. Miembronan di Recherche for di investigacion ta conclui cu 11:34 pm tabata e ultimo biaha cu Poentje a manda text via su smartphone BlackBerry y un rato despues el a wordo asesina.

Den vecindario a haya imagennan di video di seguridad caminda por mira cu den oranan di anochi un Nissan Sentra a yega y un hende a baha y mas o menos mey ora despues e persona aki ta core bay bek na e auto y core bay. Ta conclui cu ta Rasmijn ta e persona aki. Hues a puntra Rasmijn si t’e.

El a admiti di tabata ey banda pero no a tira ningun hende. El a bisa cu el a bay ey banda pa asunto di heroina. El a bisa cu dos caya for di e caya un Poentje ta biba, el a bay cumpra heroina. El a bisa cu e tabata hopi ocupa y pesey a core. El a bisa cu e ta uza cocaina y marihuana henter dia. For di video por mira cu Rasmijn lo tabatin algo scondi bou su flanel. Rasmijn a bisa Hues cu e ta haci uso di su derecho di silencio. El a bisa Hues cu e no ta corda nada.

Sospechoso ta desmenti: Hues a cuminsa haci diferente pregunta y diferente biaha Rasmijn a bisa cu e ta haci uso di su derecho di silencio. El a bisa Hues cu na 2011 el a bisa tur cos caba na Recherche. A haci hopi interogacion e tempo ey. Na dado momento Rasmijn a cuminsa splica algun cos cu ta relaciona cu droga.

El a bisa cu heroina bo no ta haya tur caminda pa cumpra. El a bisa cu e tabata uza cocaina y marihuana durante dia y anochi a bay cumpra heroina.

Rasmijn cu mannan ta zwaai a bisa Hues cu e no a tira ningun hende y no sa si tabatin algo tabata pasando. El a bisa cu e tabata pura pasobra e tabata den un bario caminda e no tin hopi amigo y e tabatin un cita pa un deal di 4 kilo di cocaina pero a haya 2 kilo so.

Testigo ta bisa cu ta Rasmijn a mata poentje: Hues menciona K.M.G. y Rasmijn a bisa cu e conoce di caya. Hues a mustra cu K.M.G. a bisa Recherche cu e conoce e persona riba video y a bisa cu Rasmijn a dun’e un saco cu algo aden pa warda pero pa no wak den saco. Segun K.M.G. el a wak tog den e saco y a mira un arma di candela. Despues Rasmijn lo a bis’e cu esey ta e arma cu el a tira mata Poentje Castro. Segun Rasmijn esey no ta berdad. Hues a bisa cu K.M.G. tambe a declara cu Rasmijn kier a deshaci di e Nissan Sentra pura. Segun Rasmijn el a laga e auto bay pasobra Polis e tempo ey tabata controla pisa riba Nissan Sentra.

Hues a menciona cu tin un testigo Q. kende a bisa cu e tabata drumi y a scucha un scooter for di Madiki bin y despues a scucha 2 pa 3 tiro y a mira un hende cu e ta reconoce como Rasmijn. Ta asina cu Rasmijn a desmenti categoricamente cu e tabata riba scooter y a bisa cu e ta haci uso di su derecho di silencio.

Acusado ta bisa testigo pa no papia: Hues a bisa cu durante cu a transporta K.M.G. y Rasmijn den e Van di Polis, a scucha nan combersacion. For di e combersacion por compronde cu K.M.G. a reclama Rasmijn cu e ta sera door di Rasmijn su problema. El a bisa Rasmijn pa bisa e berdad pa para responsabel pa loke Rasmijn a haci. Rasmijn lo a bisa K.M.G. pa keda keto y hala su declaracion aden. Rasmijn lo a bisa K.M.G. si e stop di declara e lo bay liber.

Comete asalto: Hues a mustra cu 16 Maart 2021, Rasmijn a asalta un ciudadano y bay cu su holoshi. El a menaza e homber H.F. cu cuchio. Segun Rasmijn e no sa y no ta corda. Hues a bisa cu e victima a haci denuncia y a duna descripcion kende e asaltante ta.

Polis a mira Rasmijn ta cana den Rancho y ora a bay detene, el a laga un cuchio cay. Den su tas e tabatin un machete y na su man e tabatin e holoshi. E victima ta reconoce Rasmijn como e asaltante. Rasmijn a bisa Hues cu e tabata hopi bebi y no ta corda nada.

Carchi di castigo hopi largo: Hues a mustra cu Rasmijn tin un carchi di castigo cu casonan serio. Aña pasa Rasmijn a wordo condena pa cende candela. Na 2011, el a wordo condena pa atraco cu violencia y K.M.G. tabata envolvi den esaki. Na 2009, Rasmijn a wordo condena pa droga y na 2011 el a wordo condena pa menaza cu arma.

Hues a bisa cu Rasmijn a pasa hopi tempo den KIA. Segun Rasmijn, e no ta e persona ey mas. El a bisa cu el a cambia y awor ta traha riba auto. Segun Rasmijn, ainda e ta adicto na cocaina y alcohol y cu e kier rehabilita. El a bisa cu den pasado el a haya tratamento di Dr. van Gaalen.

Fiscal a exigi 16 aña di prison: Fiscal a mustra cu a habri investigacion den e caso di asesinato di Poentje y tur cos ta mustra cu ta Rasmijn ta e sospechoso. Fiscal ta haya cu Rasmijn den Corte no ta bisa e berdad y cada vez e ta bisa cu e ta haci uso riba su derecho di keda keto. El a mustra cu e mesun dia di e asesinato, a mira atardi auto di Rasmijn na e supermercado pega cu e cas di Poentje. Fiscal a bisa cu e no ta kere storia di Rasmijn cu el a bay cumpra heroina. E ta kere cu Rasmijn a bay tira Poentje mata.

Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu Rasmijn tin un carchi di castigo di 13 pagina. El a pasa gran parti di su bida den KIA. El a mustra cu psychiater Dr. van Gaalen a papia cu Rasmijn ta sufri di schizophrenia. Fiscal a mustra cu tres yiu a perde nan tata. El a bisa cu lamentablemente nunca lo haya sa algun cos. Rasmijn mes ta papia di a wordo busca pa mata pero door di ken y pakico, no a haya sa. E famia ta keda den incertidumbre pakico a mata Poentje. E asalto riba e homber caminda a bay cu holoshi. E victima a bisa cu nunca e lo lubida e cara di Rasmijn.

Fiscal a bisa cu e caso Poentje a tarda hopi y no tin ningun splicacion pakico. Pesey, segun ley mester desconta di e castigo. Fiscal ta haya cu comunidad lo ta sigur si Rasmijn ta cera den KIA. El a exigi 16 aña di prison. Pa loke ta e demanda di daño di e famia di Castro, Fiscal a pidi pa confirma algo mas di 7 mil florin cu ta gasto di entiero y pa declara no admisibel pa e otro gastonan y pa pone medida di pago.