Diescinco luna di prison pa homber cu a dal otro homber intencional cu auto y core bay

Hues a reduci exigencia di Fiscal na mitar

ORANJESTAD (AAN): E acusado masculino K.E. di 25 aña a presenta dilanti Hues pa duna cuenta pa e delito cu Fiscal ta acus’e di dje. Fiscal ta acusa K.E. di intencional a purba mata e victima masculino K. riba 27 December 2023, door di dal’e cu auto y sigui core bay. Fiscal tambe ta acusa K.E., di a purba causa maltrato severo cu un arma. E arma den e caso aki ta e auto cu K.E. tabata core.

Dal homber cu auto y core bay: A pasa video den Corte caminda camera di seguridad di un lugar a graba momento cu K.E. ta bin cu e auto, kita na man robez caminda e victima K. tabata para. Despues K.E. ta kita di biaha na man robez, dal e homber K. y subi caminda y core bay. Hues a puntra K.E. kico a pasa. Segun K.E., ta e victima K. a bula riba e auto. Segun K.E., el a baha e auto for di caminda pa bay bisa mama di su yiu algo. E momento ey el a mira K. cu baranca kier tira riba auto.

Segun K.E., el a bay den panico y a primi trot y a dal K. Segun K.E., tin areglo cu e mama di su yiu pa laga e yiu serca e mama. E momento ey tabatin bebemento y K.E. no tabata gusta. Por a mira riba e video cu famia K. tabata para na banda di caminda ta critica. Na dado momento cos a bay for di man ora cu K.E. a bin cu e auto, dal e tata di e mama di su yiu, e homber K. cu auto y core bay. Hues a puntra K.E. con e pensa awor di e asunto aki.

Segun K.E., awor e ta realiza cu e no mester a hiba su yiu eynan. El a bisa Hues cu e tabata preocupa pa su yiu. El a bisa cu e mama di su yiu a bishit’e na KIA y nan a papia riba e yiu homber.

Hues a bisa cu e victima K. a declara cu el a wordo hiba hospital y a sufri contusion cerebral. Hues a mustra cu tin un testigo cu a declara cu el a mira un homber cu un boter bay riba e auto y e auto a subi speed y dal e homber. E homber a cay riba e hood y slip cay abao.

Hues a mustra cu K.E. tin mas o menos 6 luna sera caba. Hues a mustra cu tin un caso caminda K.E. mester a sigui curso di control di agresividad. K.E. a bisa Hues cu el a warda henter 1 aña riba Reclassering pa por sigui e curso pero nada.

Fiscal: Fiscal a bisa Hues cu na Savaneta e incidente a sosode. Polis a bay y mira con e victima K. a wordo gedal y K.E. a sigui core bay. Fiscal a bisa cu por mira riba e video con K.E. cu velocidad halto ta dal e victima K. y sigui core bay. E ta haya cu esaki ta mustra cu K.E. kier a mata e homber K. Na opinion di Fiscal, e forma con K.E. a dal K. cu e auto, el a tuma risico cu K. por a muri.

Fiscal ta haya cu aki no por papia di defensa propio. E ta haya cu K.E. mes a busca e confrontacion door di keda core dilanti di e cas. Fiscal ta haya cu K.E. por a core bay sin cu a dal K. cu e auto. E ta haya K.E. culpable di purba di mata. Fiscal a mustra cu tur esaki a sosode dilanti di K.E. su yiu homber chikito. E mucha a mira con su tata ta dal su welo cu auto y core bay.

Fiscal a exigi 30 luna di prison, di cual 10 luna ta condicional cu 2 aña di prueba.

Abogado: Abogado mr. Mohamed a bisa Hues cu 27 December 2023, K.E. a bay hiba su yiu homber cerca e mama na un pier na Savaneta y famia a lanta contra K.E. Ta asina cu K.E. a keda core rond y na dado momento K.E. a dal e homber K. cu auto.

Riba video por mira cu K.E. no a pasa auto ariba K., manera e famia a declara na Polis. Na opinion di e abogado, no por mira riba video kico a pasa net promer cu e incidente a sosode. E abogado a bisa cu e famia di K. a declara cu K.E. a pasa auto riba K. y core bay. Riba video por mira claramente cu K.E. no a pasa auto riba K. E victima mes ta bisa cu e motibo pakico K.E. a reacciona. El a bisa cu ora K.E. a pasa, el a coy un piedra y tira riba auto di K.E. Door di esaki, K.E. a actua den panico y a causa cu el a dal K. E abogado ta haya cu mester declara K.E. liber di intento di mata K.

Mustra cu K.E. den KIA a logra haya diploma di MAVO cu ta mustra cu e tabata ocupa pa prepara su mes y tambe cu K.E. a papia cu e mama di su yiu pa asina yega na palabracion pa su yiu.

Sentencia: Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu riba video no por mira kico a conduci cu K.E. a dal K. cu auto. Hues a bisa cu tur e testigonan ta bisa cu K.E. a bay cu auto y dal K. Tin dos persona cu no tin nada di haci cu e famia, a bisa cu ta K.E. a bay dal K. cu auto. Ningun ta bisa cu ta K. a bay tira piedra riba auto. Hues a bisa cu danki Dios cu no tabatin situacion grave. Hues ta haya cu e mester mas informacion obhetivo pa conclui cu ta intento di mata. No por saca afor con duro K.E. tabata core. No tin ningun investigacion haci pa determina con duro K.E. tabata core.

Hues a bisa cu e ta haya cu tin suficiente prueba di intento di maltrato severo y cu esaki tabata intencional. Hues a bisa cu e no ta kere cu K.E. no tabata spera cu K. a tira piedra. Hues ta haya cu e caso ta serio. El a bisa K.E. cu como tata, el a duna mal ehempel na su yiu cu tabata eynan. Hues a condena K.E. na 15 luna di prison di cual 5 luna di condicional y 2 aña prueba di prueba.