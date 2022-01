Diasabra awor lo tene despedida den forma grandi pa Roberto Geerman

The content originally appeared on: Diario

Lo tene Walk-thru y Drive-thru na San Nicolas — ORANJESTAD (AAN): Un comision a wordo forma pa asina haci e despedida di e baluarte local, Roberto Geerman bira uno mes grandi na nivel di un artista.

Esey ta loke conocido personahe di farandula, Ruben Garcia a declara durante un conferencia di prensa teni na O’Niels Caribbean Kitchen Lounge na San Nicolas.

E despedida aki a wordo coordina hunto cu famia y tambe autoridadnan local, y decision a cay pa esaki tuma lugar Diasabra 29 di Januari 2022 riba e plenchi di Misa Santa Theresita na San Nicolas. Esaki lo ta den forma di Walk-Thru y tambe Drive-Thru, for di 11:00 am te cu 2:00 pm.

Den un siman a reuni y traha pa realiza e proyecto di despedida, como cu nan ta convenci cu Roberto merece hopi, esta pa e haya un reconocemento di artista pa e wordo hiba na su ultimo lugar di sosiego.

E comision mester a warda riba yegada di mas miembro di famia di exterior, y unavez cu esaki a socede, a bay di acuerdo pa e fecha y tambe e lugar di e reconocemento y despedida.

Otro miembro di e comision, Elsa Krozendijk cu a traha hopi estrecho cu Roberto Geerman a informa cu pa e logistica di e proyecto di despedida mester a tene cuenta cu varios aspecto, incluyendo reglanan existente, y tambe e aspecto financiero.

Elsa a splica cu el a keda contento di mira ta cuanto hende tabata pone nan mes disponible pa yuda pa haci algo special pa Roberto. Esey ta demostra con hopi stima Roberto Geerman tabata.

El a bisa cu famia ta completamente di acuerdo cu e despedida yen honor aki pa Roberto, y e comision a discuti tur aspecto cu nan, pa haya nan bendicion. Pa proteha salud di tur hende, y tambe di famia, a opta pa haci esaki estilo Walk-thru y Drive-thru unda lo pone baricada den parkinglot di Misa Santa Teresita, y hunto cu Cuerpo Policial ta haci esaki.

Lo drenta for di Torenstraat, drenta e plenchi y pasa door di baricadanan, for di auto ta condoleer famia y bisa ayo na Roberto den su caha, y sali bek for di e caminda dilanti di Misa. Durante dia lo tin diferente cantante y grupo musical dunando presentacion.

Elsa Krozendijk a gradici tur esnan cu a traha masha duro mes pa haci e despedida aki bira realidad, incluyendo Instituto di Cultura, y tambe diferente Ministerio cu ta envolvi, como tambe Scouting Ora Ubao, diferente amigo di Roberto cu a pone nan mes disponible pa guia un aspecto asina importante, incluyendo esnan cu el a yuda den mundo di deporte, den mundo di caminatanan, y tambe Patrishi Sports cu ta yudando.

E no ta un fiesta di Carnaval, e no ta un concierto, ni tampoco ningun tipo di competencia di deporte, pero simplemente ta bay duna un reconocemento special na un persona cu curazon hopi grandi cu a haci hopi pa Aruba.

Roberto semper a traha pa duna, semper a organiza, y masha poco biaha a pensa riba su mes. Pues tin un dia cu ta cuminza for di 11:00 am, habri porta pa autonan por pasa, y despues di esaki pa 2:00 pm lo tin parti intimo di famia, sigui pa ceremonia na Misa. Comision y Famia ta pidi e ora pa duna nan privacidad, y ta pidi cu e parti na final ey pa por fabor no saca potret ni video ora nan mes ta despedi di Roberto.